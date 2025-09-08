Quiche lorraine aux poireaux : la recette revisitée facile et savoureuse pour 6 personnes

Redécouvrez la quiche lorraine avec cette version revisitée aux poireaux qui apporte LA touche de modernité à ce grand classique français ! Cette recette facile marie la tradition avec l'originalité en ajoutant la douceur des poireaux fondants aux lardons fumés. Parfaite pour un déjeuner en famille ou un dîner entre amis, la quiche lorraine modernisée saura conquérir tous les palais. Vous pourrez la déguster chaude ou froide, elle s'emporte également très facilement pour le déjeuner au bureau. Pour plus de gourmandise, ajoutez quelques noisettes de chèvre frais !
Recette Quiche lorraine revisitée aux poireaux
Ingrédients
- 1 pâte brisée
- 200 g de lardons
- 3 poireaux moyens
- 4 oeufs
- 25 cl de crème fraîche
- 100 g de fromage râpé
- 20 g de beurre
- sel, poivre, noix de muscade
Préparation
1
Préchauffer le four à 200°C.
2
Nettoyer et émincer finement les poireaux (le blanc et la partie tendre du vert). Bien les rincer.
3
Dans une poêle, faire revenir les lardons sans matière grasse jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. Réserver.
4
Ajouter le beurre dans la même poêle puis les poireaux. Laisser fondre à feu doux pendant 10 minutes en mélangeant de temps en temps.
5
Étaler la pâte dans un moule à tarte et piquer le fond avec une fourchette. Répartir les poireaux ainsi que les lardons.
6
Dans un bol, battre les oeufs avec la crème. Assaisonner de sel, poivre et noix de muscade selon vos goûts.
7
Verser sur les poireaux puis parsemer de fromage râpé. Enfourner pendant 30 minutes pour que la quiche soit bien dorée.
8
Laisser tiédir 5 minutes avant de servir.