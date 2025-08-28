Comment faire une quiche lorraine revisitée ? La version aux légumes d'été parfaite pour la famille

Cette quiche lorraine revisitée aux légumes d'été apporte une touche de fraîcheur à la recette traditionnelle ! Avec ses courgettes, tomates et herbes fraîches, cette version estivale de la quiche lorraine allie le goût fumé des lardons avec la légèreté des légumes de saison. C'est un plat familial généreux qui peut se déguster chaud ou froid, parfait pour un repas d'été ou un pique-nique. Pensez à bien faire dégorger vos courgettes pour qu'elles ne détrempent pas trop votre quiche.
Recette Quiche lorraine revisitée aux légumes d'été
Ingrédients
- 1 pâte brisée
- 200 g de lardons
- 2 courgettes moyennes
- 200 g de tomates cerises
- 4 oeufs
- 200 ml de crème fraîche épaisse
- 100 ml de lait
- 150 g de fromage râpé
- 1 oignon
- sel, poivre
- thym
Préparation
1
Préchauffer le four à 180°C.
2
Tailler les courgettes en rondelles et les tomates cerises en deux. Émincer l'oignon.
3
Dans une poêle, faire griller les lardons avec l'oignon et les courgettes. Laisser cuire une dizaine de minutes en remuant de temps puis ajouter les tomates en fin de cuisson.
4
Battre les oeufs avec la crème et le lait. Ajouter le fromage râpé et assaisonner de sel, poivre et thym.
5
Étaler la pâte dans un moule à tarte puis disposer les légumes et lardons au fond. Verser l'appareil à quiche par-dessus avant d'enfourner 45 minutes environ.
6
Déguster chaud ou froid.