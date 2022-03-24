Ces brochettes au saumon et aux poireaux tombent à pic pour le retour des beaux jours !

Profitez du retour du soleil pour réaliser ces délicieuses et toutes simples brochettes de saumon aux poireaux ! Elles sont gourmandes et légères pour profiter sans culpabiliser.
Le soleil brille, les oiseaux chantent, il est temps de sortir les barbecues ! Mais si vous voulez faire attention à votre ligne, on vous propose une recette gourmande et légère qui devrait ravir vos papilles : les brochettes au saumon et aux blancs de poireaux ! Accompagnez-les de légumes printaniers ou d'une salade de riz pour une assiette complète. Complétez votre carnet de recettes avec nos fameuses brochettes keftas à la mozzarella, elles sont hyper fondantes ! Les brochettes d'agneau façon kebab vont révolutionner vos barbecues avec leurs arômes très parfumés.
Recette Brochettes saumon poireau
Ingrédients
- 2 blancs de poireaux
- 200 g de saumon
- 1/2 citrons
- 2 c. à soupe de huile d'olive (ou sésame)
- 2 c. à café de Graines de sésame
- sel, poivre
Préparation
1
Laver les blancs de poireaux et les couper en rondelles assez larges. Les faire blanchir dans de l'eau bouillante salée pendant environ 10 minutes.
2
Pendant ce temps, découper le saumon en cubes. Piquer les morceaux sur des brochettes en alternant saumon et poireau.
3
Mélanger le jus du demi-citron, l'huile d'olive et le sel et le poivre puis badigeonner les brochettes avec cette préparation. Saupoudrer de graines de sésame et faire cuire à la poêle pendant 5 minutes ou au barbecue.