Ces brochettes au saumon et aux poireaux tombent à pic pour le retour des beaux jours !

Par Célia Papaïx ·

Brochettes saumon poireau

Profitez du retour du soleil pour réaliser ces délicieuses et toutes simples brochettes de saumon aux poireaux ! Elles sont gourmandes et légères pour profiter sans culpabiliser.

Le soleil brille, les oiseaux chantent, il est temps de sortir les barbecues ! Mais si vous voulez faire attention à votre ligne, on vous propose une recette gourmande et légère qui devrait ravir vos papilles : les brochettes au saumon et aux blancs de poireaux ! Accompagnez-les de légumes printaniers ou d'une salade de riz pour une assiette complète. Complétez votre carnet de recettes avec nos fameuses brochettes keftas à la mozzarella, elles sont hyper fondantes ! Les brochettes d'agneau façon kebab vont révolutionner vos barbecues avec leurs arômes très parfumés.

Recette Brochettes saumon poireau

icone nombre de personnes 2
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:20
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 2 blancs de poireaux
  • 200 g de saumon
  • 1/2 citrons
  • 2 c. à soupe de huile d'olive (ou sésame)
  • 2 c. à café de Graines de sésame
  • sel, poivre

Préparation

1
Laver les blancs de poireaux et les couper en rondelles assez larges. Les faire blanchir dans de l'eau bouillante salée pendant environ 10 minutes.
2
Pendant ce temps, découper le saumon en cubes. Piquer les morceaux sur des brochettes en alternant saumon et poireau.
3
Mélanger le jus du demi-citron, l'huile d'olive et le sel et le poivre puis badigeonner les brochettes avec cette préparation. Saupoudrer de graines de sésame et faire cuire à la poêle pendant 5 minutes ou au barbecue.
Healthy
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

Plus de recettes
Muffin au saumon et au poireau
Muffin au saumon et au poireau
Tresse au saumon, mascarpone et poireau
Tresse au saumon, mascarpone et poireau
Croque-monsieur poireau
Croque-monsieur poireau
Samoussas au fromage de chèvre et au poireau
Samoussas au fromage de chèvre et au poireau
Soupe chèvre frais poireau
Soupe chèvre frais poireau
Brick au poireau, chèvre frais et miel
Brick au poireau, chèvre frais et miel
Quiche au camembert et poireau
Quiche au camembert et poireau
Quiche healthy au tofu fumé et poireau
Quiche healthy au tofu fumé et poireau
Brochettes d'agneau façon kebab
Brochettes d'agneau façon kebab
Brochettes de poulet au citron
Brochettes de poulet au citron