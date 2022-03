Ces brochettes au saumon et aux poireaux tombent à pic pour le retour des beaux jours !

Profitez du retour du soleil pour réaliser ces délicieuses et toutes simples brochettes de saumon aux poireaux ! Elles sont gourmandes et légères pour profiter sans culpabiliser.

Le soleil brille, les oiseaux chantent, il est temps de sortir les barbecues ! Mais si vous voulez faire attention à votre ligne, on vous propose une recette gourmande et légère qui devrait ravir vos papilles : les brochettes au saumon et aux blancs de poireaux ! Accompagnez-les de légumes printaniers ou d'une salade de riz pour une assiette complète. Complétez votre carnet de recettes avec nos fameuses brochettes keftas à la mozzarella, elles sont hyper fondantes ! Les brochettes d'agneau façon kebab vont révolutionner vos barbecues avec leurs arômes très parfumés.