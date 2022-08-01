Le riz façon paella, un plat riche en couleurs et en saveurs !

Dans cette assiette colorée aux airs de paella, il va y avoir beaucoup de gourmandise on vous le promet !
Direction l'Espagne aujourd'hui ! On vous propose un plat aux saveurs espagnoles : comme une paella mais sans fruits de mer. C'est hyper facile à réaliser et très rapide à manger ! Vous allez vraiment régaler vos papilles. Découvrez la cousine de la paella, la fideuà ! Ça change et c'est absolument délicieux ! Pour ceux qui aiment quand c'est caliente, que diriez-vous d'un cabillaud en croûte de chorizo ? Croustillant et fondant, on ne dit jamais non !
Ingrédients
- 4 cuisse de poulet
- 1 oignon
- 1 poivron rouge
- 100 g de petits pois
- 300 g de riz
- 750 ml de bouillon de volaille
- 1 dose de safran
- 1/2 chorizos
- 1 citron
- sel, poivre
- huile d'olive
Préparation
1
Faire revenir les cuisses de poulet dans un wok avec un filet d'huile d'olive puis réserver.
2
Dans le même wok, verser de nouveau un filet d'huile d'olive et faire revenir l'oignon émincé avec le poivron épépiné et coupé en lamelles. Ajouter les petits pois puis le riz.
3
Bien mélanger jusqu'à ce que le riz devienne translucide. Verser une louche de bouillon chaud pour commencer, mélanger puis verser le reste.
4
Ajouter le safran, bien remuer et laisser cuire une vingtaine de minutes pour que le riz soit tendre.
5
Pendant ce temps, faire revenir le chorizo coupé en rondelles dans une petite poêle.
6
Une fois le riz cuit, assaisonner de sel et de poivre et ajouter le chorizo.
7
Servir avec une cuisse de poulet et un quartier de citron !