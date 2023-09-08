Découvrez ces incroyables roulés au chocolat et à la noix de coco, une merveilleuse douceur pour le dessert !

Cette recette de roulés au chocolat et à la noix de coco est hyper originale ! Vos papilles vont adorer ce dessert au goût de paradis.
Voici un dessert qui mettra toutes les papilles d'accord : des roulés au chocolat et à la noix de coco ! Pour les réaliser, rien de plus simple. On prépare une crème au chocolat qu'on étale sur un lit de noix de coco râpée. Après une prise au froid, on étale une belle chantilly (maison, c'est encore meilleur) puis on roule. C'est tout ! Cette petite douceur chocolatée et à la noix de coco a tout pour vous plaire. D'ailleurs, si vous aimez ce mariage de saveurs, on ne peut que vous recommander les boules choco coco. On parie que vous ne pourrez pas en manger qu'une !
Recette Roulés au chocolat et noix de coco
Ingrédients
- 160 g de farine
- 190 g de sucre
- 40 g de cacao en poudre non sucré
- 1 sachet de sucre vanillé
- 1 l de lait
- 60 g de beurre
- 150 g de noix de coco râpée
- 300 ml de Chantilly
Préparation
1
Mélanger les poudres : farine, sucre, cacao en poudre et sucre vanillé. Verser le lait petit à petit et mélanger jusqu'à l'obtention d'une préparation lisse et homogène.
2
Verser dans une casserole et faire cuire pendant 10 minutes en remuant sans cesse pour que la préparation épaississe.
3
Ajouter alors le beurre coupé en petits morceaux et bien mélanger pour l'incorporer.
4
Sur une grande plaque de cuisson, parsemer la noix de coco râpée en couche homogène. Verser par-dessus la crème au chocolat et la lisser avec une spatule.
5
Laisser prendre au moins 4 heures au frais. La crème au chocolat doit figer.
6
Étaler la chantilly sur toute la surface puis découper 8 rectangles. Les rouler sur eux-mêmes délicatement en vous aidant d'une spatule.
7
Servir bien frais avec, pourquoi pas, quelques fruits en décoration !