Ce velouté de citrouille ultra-onctueux va régaler les papilles et réchauffer les coeurs de tout le monde !

Par Célia Papaïx ·

Velouté de citrouille

Petits et grands gourmands demanderont certainement un autre bol de velouté à la citrouille. En plus, c'est hyper simple à faire !

L'avantage des veloutés et des soupes, c'est que l'on n'a pas grand-chose à faire. On coupe nos légumes, on verse du bouillon, on laisse cuire, on mixe et voilà ! Vous voyez, rien de bien compliqué. Alors pour vous réchauffer, on vous partage cette recette savoureuse à la citrouille. Parfait pour cet automne (et même cet hiver), vous pourrez servir ce velouté dans une citrouille évidée pour un effet «waouh» garanti ! Découvrez les mini-citrouilles façon œuf cocotte, cette recette originale et gourmande va régaler toute la famille.

Recette Velouté de citrouille

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:30
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1,5 kg de citrouille
  • 500 ml de eau
  • 1 cube de bouillon
  • 4 c. à soupe de crème fraîche épaisse
  • sel, poivre
  • 1 gousse d'ail
  • 1 oignon

Préparation

1
Peler et émincer l'ail et l'oignon. Les faire revenir quelques minutes dans un faitout avec un filet d'huile d'olive.
2
Ajouter la citrouille pelée et coupée en cubes. Verser l'eau et ajouter le cube de bouillon. Laisser cuire pendant environ 30 minutes.
3
Une fois la citrouille tendre, passer au mixeur plongeur.
4
Ajouter la crème fraîche, assaisonner et mixer une nouvelle fois pour obtenir un velouté bien onctueux.
5
Servir bien chaud avec des croutons maison !
SoupeLégumesAutomneHiverVégétarien
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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