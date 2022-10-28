Ce velouté de citrouille ultra-onctueux va régaler les papilles et réchauffer les coeurs de tout le monde !

Petits et grands gourmands demanderont certainement un autre bol de velouté à la citrouille. En plus, c'est hyper simple à faire !
L'avantage des veloutés et des soupes, c'est que l'on n'a pas grand-chose à faire. On coupe nos légumes, on verse du bouillon, on laisse cuire, on mixe et voilà ! Vous voyez, rien de bien compliqué. Alors pour vous réchauffer, on vous partage cette recette savoureuse à la citrouille. Parfait pour cet automne (et même cet hiver), vous pourrez servir ce velouté dans une citrouille évidée pour un effet «waouh» garanti ! Découvrez les mini-citrouilles façon œuf cocotte, cette recette originale et gourmande va régaler toute la famille.
Recette Velouté de citrouille
Ingrédients
- 1,5 kg de citrouille
- 500 ml de eau
- 1 cube de bouillon
- 4 c. à soupe de crème fraîche épaisse
- sel, poivre
- 1 gousse d'ail
- 1 oignon
Préparation
1
Peler et émincer l'ail et l'oignon. Les faire revenir quelques minutes dans un faitout avec un filet d'huile d'olive.
2
Ajouter la citrouille pelée et coupée en cubes. Verser l'eau et ajouter le cube de bouillon. Laisser cuire pendant environ 30 minutes.
3
Une fois la citrouille tendre, passer au mixeur plongeur.
4
Ajouter la crème fraîche, assaisonner et mixer une nouvelle fois pour obtenir un velouté bien onctueux.
5
Servir bien chaud avec des croutons maison !