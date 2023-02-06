Le saumon rôti au miel et sa purée de brocoli, l'assiette healthy et (très) gourmande du jour !

Et si ce soir on se régalait avec un plat équilibré et sans prise de tête ? Voici un pavé de saumon au miel accompagné d'une purée de brocolis, c'est vraiment délicieux !
Les saveurs sucrées salées de cette assiette vont forcément ravir vos papilles ! Alors en cuisine pour préparer un savoureux saumon mariné au miel et sa purée de brocolis, vous allez vite adopter cette recette simple et healthy. Vous pouvez proposer une purée de petits pois à la place du brocoli pour varier les plaisirs ! Et si vous voulez craquer une nouvelle fois de gourmandise, osez les nuggets de saumon mariné !
Recette Saumon rôti au miel et purée de brocolis
Ingrédients
- 6 c. à café de miel
- 6 c. à café de huile d'olive
- 1/2 jus de citron
- 4 pavés de saumon
- 1 brocoli
- 2 pommes de terre
- 15 cl de crème fraîche allégée
- sel, poivre
Préparation
1
Mélanger le miel, l'huile d'olive et le jus de citron. Déposer les pavés de saumon dans un plat et verser la marinade par-dessus.
2
Laisser mariner pendant 1 heure à couvert en retournant les pavés de temps en temps.
3
Détailler le brocoli en fleurettes. Éplucher et couper les pommes de terre en cubes.
4
Faire cuire dans un grand volume d'eau bouillante pendant 25 minutes (ou à la vapeur), jusqu'à ce que les morceaux soient bien tendres.
5
Réduire en purée et ajouter la crème fraîche. Saler, poivrer et réserver.
6
Faire cuire les pavés de saumon dans une poêle antiadhésive, 3 à 4 minutes par face. Verser la marinade à la fin pour caraméliser.
7
Servir les pavés de saumon au miel avec la purée de brocolis !