Vous allez vite adopter cette recette hyper facile et gourmande de saumon rôti à l'ail et au miel !

D'une simplicité sans nom, cette recette va combler vos papilles, on vous promet ! Très savoureux et parfumé, on adore ce saumon rôti à l'ail et au miel !
En seulement quelques minutes, faites d'un plat tout simple un plat digne d'un grand chef ! Le saumon rôti à l'ail et au miel se prépare vraiment très simplement vous verrez, il n'y a rien de compliqué pour se régaler. On l'accompagne de légumes de saison et d'une portion de riz par exemple et le tour est joué ! Vous pouvez aussi réaliser une sauce au miel et à la moutarde pour accompagner votre poisson, c'est délicieux. Pour changer des recettes traditionnelles, comptez sur la soupe de saumon pour surprendre vos convives. Les nuggets de saumon se mangeront sans fin/faim lors de votre prochain apéritif !
Recette Saumon rôti à l'ail et au miel
Ingrédients
- 60 g de beurre
- 80 ml de miel
- 4 gousses d'ail
- 2 c. à soupe de jus de citron
- 1,2 kg de filet de saumon
- sel, poivre
- 2 c. à soupe de persil
Préparation
1
Faire fondre le beurre avec le miel et laisser frémir. Ajouter les gousses d'ail pelées et hachées et le jus de citron.
2
Placer le filet de saumon dans une grande feuille de papier d'aluminium doublée. Verser le mélange beurre miel ail et citron par-dessus. Saler et poivrer.
3
Recouvrir d'une autre feuille de papier aluminium et sceller les bords pour que ce soit bien hermétique. Cuire environ 15 à 20 minutes en fonction de l'épaisseur du saumon à 190°C.
4
Retirer la feuille d'aluminium du dessus et laisser rôtir 5 minutes de plus. Saupoudrer de persil haché et servir tout de suite.