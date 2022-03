Vous allez vite adopter cette recette hyper facile et gourmande de saumon rôti à l'ail et au miel !

D'une simplicité sans nom, cette recette va combler vos papilles, on vous promet ! Très savoureux et parfumé, on adore ce saumon rôti à l'ail et au miel !

En seulement quelques minutes, faites d'un plat tout simple un plat digne d'un grand chef ! Le saumon rôti à l'ail et au miel se prépare vraiment très simplement vous verrez, il n'y a rien de compliqué pour se régaler. On l'accompagne de légumes de saison et d'une portion de riz par exemple et le tour est joué ! Vous pouvez aussi réaliser une sauce au miel et à la moutarde pour accompagner votre poisson, c'est délicieux. Pour changer des recettes traditionnelles, comptez sur la soupe de saumon pour surprendre vos convives. Les nuggets de saumon se mangeront sans fin/faim lors de votre prochain apéritif !