Vous allez vite adopter cette recette hyper facile et gourmande de saumon rôti à l'ail et au miel !

Par Célia Papaïx ·

Saumon rôti à l'ail et au miel

D'une simplicité sans nom, cette recette va combler vos papilles, on vous promet ! Très savoureux et parfumé, on adore ce saumon rôti à l'ail et au miel !

En seulement quelques minutes, faites d'un plat tout simple un plat digne d'un grand chef ! Le saumon rôti à l'ail et au miel se prépare vraiment très simplement vous verrez, il n'y a rien de compliqué pour se régaler. On l'accompagne de légumes de saison et d'une portion de riz par exemple et le tour est joué ! Vous pouvez aussi réaliser une sauce au miel et à la moutarde pour accompagner votre poisson, c'est délicieux. Pour changer des recettes traditionnelles, comptez sur la soupe de saumon pour surprendre vos convives. Les nuggets de saumon se mangeront sans fin/faim lors de votre prochain apéritif !

Recette Saumon rôti à l'ail et au miel

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:20
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 60 g de beurre
  • 80 ml de miel
  • 4 gousses d'ail
  • 2 c. à soupe de jus de citron
  • 1,2 kg de filet de saumon
  • sel, poivre
  • 2 c. à soupe de persil

Préparation

1
Faire fondre le beurre avec le miel et laisser frémir. Ajouter les gousses d'ail pelées et hachées et le jus de citron.
2
Placer le filet de saumon dans une grande feuille de papier d'aluminium doublée. Verser le mélange beurre miel ail et citron par-dessus. Saler et poivrer.
3
Recouvrir d'une autre feuille de papier aluminium et sceller les bords pour que ce soit bien hermétique. Cuire environ 15 à 20 minutes en fonction de l'épaisseur du saumon à 190°C.
4
Retirer la feuille d'aluminium du dessus et laisser rôtir 5 minutes de plus. Saupoudrer de persil haché et servir tout de suite.
PoissonFacile
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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