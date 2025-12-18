Recette de Noël simple : un saumon laqué au sirop d'érable et sa purée de patates douces

Ce saumon laqué au sirop d'érable et soja, accompagné d'une purée de patates douces, est un plat élégant et facile à préparer pour les fêtes de fin d'année. Son goût sucré-salé délicatement caramélisé s'accorde parfaitement avec la douceur de la patate douce. Idéal pour un repas de Noël rapide, moderne et raffiné, ce plat séduit à la fois par ses saveurs et son côté très accessible. À vous de jouer pour en mettre plein les papilles de vos invités !
Recette Saumon laqué au sirop d'érable et purée de patates douces
Ingrédients
- 4 pavés de saumon (sans la peau)
- 3 c. à soupe de sirop d'érable
- 2 c. à soupe de sauce soja
- 1 c. à soupe de huile d'olive
- Pour la purée :
- 600 g de patates douces
- 20 g de beurre
- sel, poivre
Préparation
1
Préchauffer le four à 190°C.
2
Mélanger le sirop d'érable, la sauce soja et l'huile.
3
Disposer les pavés de saumon dans un plat allant au four et les badigeonner avec la préparation précédente. Enfourner 12 à 15 minutes en arrosant régulièrement.
4
Faire cuire les patates douces épluchées dans un grand volume d'eau salée bouillante jusqu'à ce qu'elles soient bien tendres (la lame d'un couteau doit s'enfoncer facilement).
5
Égoutter et réduire en purée. Mélanger avec le beurre puis assaisonner de sel et poivre à convenance.
6
Servir la purée de patates douces dans les assiettes et déposer un pavé de saumon laqué par-dessus. Déguster aussitôt !