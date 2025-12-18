Recette de Noël simple : un saumon laqué au sirop d'érable et sa purée de patates douces

Par Célia Papaïx ·

Ce saumon laqué au sirop d'érable et soja, accompagné d'une purée de patates douces, est un plat élégant et facile à préparer pour les fêtes de fin d'année. Son goût sucré-salé délicatement caramélisé s'accorde parfaitement avec la douceur de la patate douce. Idéal pour un repas de Noël rapide, moderne et raffiné, ce plat séduit à la fois par ses saveurs et son côté très accessible. À vous de jouer pour en mettre plein les papilles de vos invités !

Recette Saumon laqué au sirop d'érable et purée de patates douces

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:20
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 4 pavés de saumon (sans la peau)
  • 3 c. à soupe de sirop d'érable
  • 2 c. à soupe de sauce soja
  • 1 c. à soupe de huile d'olive
  • Pour la purée :
  • 600 g de patates douces
  • 20 g de beurre
  • sel, poivre

Préparation

1
Préchauffer le four à 190°C.
2
Mélanger le sirop d'érable, la sauce soja et l'huile.
3
Disposer les pavés de saumon dans un plat allant au four et les badigeonner avec la préparation précédente. Enfourner 12 à 15 minutes en arrosant régulièrement.
4
Faire cuire les patates douces épluchées dans un grand volume d'eau salée bouillante jusqu'à ce qu'elles soient bien tendres (la lame d'un couteau doit s'enfoncer facilement).
5
Égoutter et réduire en purée. Mélanger avec le beurre puis assaisonner de sel et poivre à convenance.
6
Servir la purée de patates douces dans les assiettes et déposer un pavé de saumon laqué par-dessus. Déguster aussitôt !
PoissonFacileRapideNoëlRepas de fête
