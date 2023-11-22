Ce smoothie healthy est parfait pour l'automne et en plus, il est super gourmand et rapide à préparer !

Par Célia Papaïx ·

Smoothie healthy d'automne

Faites le plein d'énergie avec un smoothie détox et gourmand aux saveurs d'automne ! Banane, pomme, flocons d'avoine, cannelle… C'est tellement addictif !

Si on le consomme plus souvent en été pour son côté rafraîchissant, le smoothie a la cote également quand les températures chutent. Surtout avec des recettes réconfortantes et gourmandes ! On vous propose aujourd'hui de tester une version healthy avec de la banane, de la pomme, des flocons d'avoine et un peu de cannelle pour rappeler les parfums d'automne. C'est tellement simple à préparer, vous allez devenir accro ! On peut varier les plaisirs avec la recette détox de smoothie à la pomme, fenouil et orange. Profitez de la saison pour réaliser un smoothie bowl au kaki et granola !

Recette Smoothie healthy d'automne

icone nombre de personnes 1
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 pomme
  • 1 c. à soupe de jus de citron
  • 1 banane
  • 2 c. à soupe de yaourt 0%
  • 10 cl de lait d'avoine
  • 30 g de flocons d'avoine
  • 1 pincée de cannelle

Préparation

1
Peler et retirer les pépins de la pomme. La couper en morceaux, déposer dans le bol d'un blender et arroser de jus de citron pour qu'elle ne noircisse pas.
2
Ajouter la banane épluchée et coupée en rondelles, le yaourt, le lait, les flocons d'avoine et la cannelle.
3
Mixer jusqu'à l'obtention d'une texture homogène. Ajouter un peu de lait si c'est trop épais pour vous.
4
Servir et déguster aussitôt.
SmoothieAutomneHealthyRapideFacile
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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