Recette familiale et économique du jour : le parmentier de poulet aux légumes d'automne

Ce parmentier de poulet aux légumes d'automne revisite le classique avec une touche colorée et savoureuse ! Parfait pour recycler des restes de poulet, ce plat complet et économique est un vrai concentré de douceur et de réconfort, idéal pour les soirées d'automne. Pour une version encore plus économique mais tout aussi gourmande, (re)découvrez le parmentier au thon, un gratin délicieux et facile à faire.
Recette Parmentier de poulet aux légumes d'automne
Ingrédients
- 400 g de restes de poulet rôti ou blanc de poulet
- 3 pommes de terre
- 2 carottes
- 200 g de potiron
- 1 oignon
- 20 cl de lait
- 30 g de beurre
- 80 g de fromage râpé
- sel, poivre, muscade
Préparation
1
Éplucher puis tailler en morceaux les pommes de terre, les carottes et le potiron.
2
Les faire cuire dans un grand volume d'eau bouillante salée pendant 20 minutes.
3
Quand il sont bien tendres, les égoutter puis les écraser en purée avec le le lait et le beurre. Assaisonner de sel, poivre et muscade à convenance.
4
Dans une poêle avec un peu de beurre, faire dorer l'oignon émincé. Ajouter le poulet et laisser dorer quelques minutes.
5
Dans un plat à gratin, déposer au fond le poulet puis recouvrir de purée aux légumes. Saupoudrer de fromage râpé et enfourner 20 minutes à 200°C pour faire bien gratiner.