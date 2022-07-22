La soupe froide à la courgette et au chèvre frais, l'entrée gourmande et rafraîchissante de l'été !

Rien de tel qu'une bonne soupe froide pour se régaler dès l'entrée cet été ! Cette recette aux courgettes et au chèvre frais va forcément convaincre vos papilles…
Les soupes, ce n'est pas qu'en hiver ! Et non, froides elles sont idéales pour une entrée rafraîchissante tout cet été. Après avoir vu la vie en rose et en rouge avec la soupe froide à la betterave et celle à la tomate, on part sur une version green aux courgettes ! Prête en un rien de temps, vous pourrez même ajouter un peu de menthe pour la parfumer encore plus. Ici, on a choisi du chèvre frais, mais une belle burrata fera aussi bien l'affaire… Osez également le gaspacho aux asperges très frais pour l'été !
Recette Soupe froide à la courgette
Ingrédients
- 1 oignon
- 3 courgettes
- 1 cube de bouillon de légumes
- 4 c. à soupe de chèvre frais
- sel, poivre
- huile d'olive
- Feuilles de basilic
Préparation
1
Émincer l'oignon et le faire revenir dans une cocotte avec un filet d'huile d'olive. Ajouter les courgettes lavées et coupées en gros morceaux (ne pas les peler).
2
Couvrir d'eau à hauteur et ajouter le cube de bouillon. Laisser cuire à feu moyen pendant 15 à 20 minutes, à couvert.
3
Mixer la soupe et laisser refroidir avant de placer au frais quelques heures.
4
Servir dans des bols avec du chèvre frais, un filet d'huile d'olive, du sel et du poivre. Décorer avec une ou deux feuilles de basilic.