La soupe froide à la courgette et au chèvre frais, l'entrée gourmande et rafraîchissante de l'été !

Par Célia Papaïx ·

Soupe froide à la courgette

Rien de tel qu'une bonne soupe froide pour se régaler dès l'entrée cet été ! Cette recette aux courgettes et au chèvre frais va forcément convaincre vos papilles…

Les soupes, ce n'est pas qu'en hiver ! Et non, froides elles sont idéales pour une entrée rafraîchissante tout cet été. Après avoir vu la vie en rose et en rouge avec la soupe froide à la betterave et celle à la tomate, on part sur une version green aux courgettes ! Prête en un rien de temps, vous pourrez même ajouter un peu de menthe pour la parfumer encore plus. Ici, on a choisi du chèvre frais, mais une belle burrata fera aussi bien l'affaire… Osez également le gaspacho aux asperges très frais pour l'été !

Recette Soupe froide à la courgette

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:20
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 oignon
  • 3 courgettes
  • 1 cube de bouillon de légumes
  • 4 c. à soupe de chèvre frais
  • sel, poivre
  • huile d'olive
  • Feuilles de basilic

Préparation

1
Émincer l'oignon et le faire revenir dans une cocotte avec un filet d'huile d'olive. Ajouter les courgettes lavées et coupées en gros morceaux (ne pas les peler).
2
Couvrir d'eau à hauteur et ajouter le cube de bouillon. Laisser cuire à feu moyen pendant 15 à 20 minutes, à couvert.
3
Mixer la soupe et laisser refroidir avant de placer au frais quelques heures.
4
Servir dans des bols avec du chèvre frais, un filet d'huile d'olive, du sel et du poivre. Décorer avec une ou deux feuilles de basilic.
Soupe froideLégumesFacile
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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