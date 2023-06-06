La soupe froide de melon servie avec des chips de jambon, une entrée rafraîchissante à dévorer !

Par Célia Papaïx ·

Soupe froide de melon et chips de jambon

Voici une soupe qui sent bon l'été ! Cette soupe froide de melon est prête en un rien de temps, elle sera parfaite en entrée ou pour une mise en bouche à l'apéritif.

Les soupes froides ont la cote ! Avec le retour des chaleurs, on a envie de se régaler tout en fraîcheur et cette recette au melon fera parfaitement l'affaire. Très facile et rapide à préparer, servez une soupe froide de melon à vos convives ! Avec des chips de jambon, c'est un pur délice. Généreuse et rafraîchissante, vous allez l'adopter tout l'été ! Proposez également une assiette originale et gourmande de melon rôti au miel et au romarin pour surprendre vos papilles. En dessert, on ose la glace au melon prête en 5 minutes !

Recette Soupe froide de melon et chips de jambon

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:05
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 800 g de chair de melon bien mûre
  • 50 g de pain de mie
  • 30 g de huile d'olive
  • 15 g de vinaigre balsamique
  • 12 feuilles de basilic ou de menthe
  • sel, poivre
  • 6 tranches de jambon de parme

Préparation

1
Dans le bol d'un mixeur, déposer la chair de melon, le pain de mie, l'huile d'olive et le vinaigre balsamique.
2
Ajouter la moitié des feuilles de basilic (ou de menthe) puis mixer jusqu'à l'obtention d'une soupe lisse et onctueuse. Assaisonner de sel et de poivre à convenance et verser dans des verrines et réserver au frais.
3
Pour les chips de jambon, faire revenir les tranches de jambon de Parme dans une poêle antiadhésive pendant quelques minutes des deux côtés pour qu'elles soient bien dorées.
4
Couper les tranches et laisser refroidir, les chips de jambon vont durcir.
5
Au moment de servir les soupes froides de melon, ajouter une feuille de basilic (ou de menthe) et des chips de jambon.
SoupeétéFacileRapide
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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