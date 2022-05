Voyez la vie en vert avec le gaspacho d'asperges, très frais pour cet été !

Cette soupe froide aux asperges va faire chavirer vos papilles de plaisir ! Très gourmande, elle se prépare en un rien de temps.

Les asperges, on les adore ! Très bonnes pour la santé, elles se révèlent délicieuses dans de nombreuses recettes. De la plus originale en salade avec des fraises à la plus gourmande enroulée de bacon, on les transforme aujourd'hui en gaspacho. À boire très frais à l'heure de l'apéro ou en entrée, ce gaspacho d'asperges vertes est un véritable régal pour les papilles. Croustillez également de plaisir pour les feuilletés d'asperges au chèvre, miam !