Voyez la vie en vert avec le gaspacho d'asperges, très frais pour cet été !

Par Célia Papaïx ·

Gaspacho d'asperges vertes

Cette soupe froide aux asperges va faire chavirer vos papilles de plaisir ! Très gourmande, elle se prépare en un rien de temps.

Les asperges, on les adore ! Très bonnes pour la santé, elles se révèlent délicieuses dans de nombreuses recettes. De la plus originale en salade avec des fraises à la plus gourmande enroulée de bacon, on les transforme aujourd'hui en gaspacho. À boire très frais à l'heure de l'apéro ou en entrée, ce gaspacho d'asperges vertes est un véritable régal pour les papilles. Croustillez également de plaisir pour les feuilletés d'asperges au chèvre, miam !

Recette Gaspacho d'asperges vertes

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:30
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 2 oignons
  • 2 c. à soupe de huile d'olive
  • 1 kg de asperges vertes
  • 500 ml de bouillon de légumes
  • 100 ml de crème liquide
  • sel, poivre

Préparation

1
Émincer finement les oignons et les faire revenir dans l'huile d'olive.
2
Couper les asperges en morceaux et garder les pointes pour la décoration. Ajouter les morceaux dans la casserole.
3
Verser le bouillon et laisser cuire à petits bouillons pendant environ 25 minutes.
4
Mixer le tout, ajouter la crème et bien mélanger. Assaisonner de sel et de poivre puis réserver au moins 3 heures au frigo.
5
Servir le gaspacho bien frais avec les pointes d'asperges !
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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