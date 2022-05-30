Voyez la vie en vert avec le gaspacho d'asperges, très frais pour cet été !

Cette soupe froide aux asperges va faire chavirer vos papilles de plaisir ! Très gourmande, elle se prépare en un rien de temps.
Les asperges, on les adore ! Très bonnes pour la santé, elles se révèlent délicieuses dans de nombreuses recettes. De la plus originale en salade avec des fraises à la plus gourmande enroulée de bacon, on les transforme aujourd'hui en gaspacho. À boire très frais à l'heure de l'apéro ou en entrée, ce gaspacho d'asperges vertes est un véritable régal pour les papilles. Croustillez également de plaisir pour les feuilletés d'asperges au chèvre, miam !
Recette Gaspacho d'asperges vertes
Ingrédients
- 2 oignons
- 2 c. à soupe de huile d'olive
- 1 kg de asperges vertes
- 500 ml de bouillon de légumes
- 100 ml de crème liquide
- sel, poivre
Préparation
1
Émincer finement les oignons et les faire revenir dans l'huile d'olive.
2
Couper les asperges en morceaux et garder les pointes pour la décoration. Ajouter les morceaux dans la casserole.
3
Verser le bouillon et laisser cuire à petits bouillons pendant environ 25 minutes.
4
Mixer le tout, ajouter la crème et bien mélanger. Assaisonner de sel et de poivre puis réserver au moins 3 heures au frigo.
5
Servir le gaspacho bien frais avec les pointes d'asperges !