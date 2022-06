Voici une soupe froide à la tomate pour vous rafraîchir tout en gourmandise cet été

Pour les journées de grosse chaleur, vous ne refuserez pas cette soupe froide à la tomate ! Elle est délicieuse et si facile à préparer qu'on en redemande encore et encore.

En voilà une recette pour vous faire rougir de plaisir. La soupe froide à la tomate sera votre meilleure amie cet été. Elle vous régalera à l'heure du déjeuner ou du dîner. N'hésitez pas à l'accompagner de croûtons fait maison pour encore plus de gourmandise ! Réconciliez-vous avec la betterave grâce à cette soupe froide au chèvre, une préparation originale et délicieuse que vous allez vite adopter on en est convaincu… Autre idée d'entrée estivale : les tomates farcies au thon, miam !