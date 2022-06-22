Voici une soupe froide à la tomate pour vous rafraîchir tout en gourmandise cet été

Pour les journées de grosse chaleur, vous ne refuserez pas cette soupe froide à la tomate ! Elle est délicieuse et si facile à préparer qu'on en redemande encore et encore.
En voilà une recette pour vous faire rougir de plaisir. La soupe froide à la tomate sera votre meilleure amie cet été. Elle vous régalera à l'heure du déjeuner ou du dîner. N'hésitez pas à l'accompagner de croûtons fait maison pour encore plus de gourmandise ! Réconciliez-vous avec la betterave grâce à cette soupe froide au chèvre, une préparation originale et délicieuse que vous allez vite adopter on en est convaincu… Autre idée d'entrée estivale : les tomates farcies au thon, miam !
Recette Soupe froide à la tomate
Ingrédients
- 8 grosses tomates
- 2 oignons moyens
- 2 gousses d'ail
- 4 c. à soupe de huile d'olive
- 2 c. à soupe de vinaigre de Xérès
- sel, poivre
- Quelques feuilles de basilic
Préparation
1
Tailler une croix sur le dessous des tomates et les plonger 30 secondes dans de l'eau bouillante. Les plonger directement dans de l'eau glacée pour stopper la cuisson.
2
Peler facilement les tomates, retirer le pédoncule et les détailler en gros cubes. Déposer les morceaux dans un blender.
3
Ajouter les oignons pelés et coupés en quatre ainsi que les gousses d'ail pelée et coupées en deux.
4
Verser l'huile d'olive, le vinaigre et commencer à mixer. Ajouter un peu d'eau si besoin. Saler, poivrer et garder au frais jusqu'au moment de servir.
5
Déguster avec quelques feuilles de basilic.