Voici une soupe froide à la tomate pour vous rafraîchir tout en gourmandise cet été

Par Célia Papaïx ·

Soupe froide à la tomate

Pour les journées de grosse chaleur, vous ne refuserez pas cette soupe froide à la tomate ! Elle est délicieuse et si facile à préparer qu'on en redemande encore et encore.

En voilà une recette pour vous faire rougir de plaisir. La soupe froide à la tomate sera votre meilleure amie cet été. Elle vous régalera à l'heure du déjeuner ou du dîner. N'hésitez pas à l'accompagner de croûtons fait maison pour encore plus de gourmandise ! Réconciliez-vous avec la betterave grâce à cette soupe froide au chèvre, une préparation originale et délicieuse que vous allez vite adopter on en est convaincu… Autre idée d'entrée estivale : les tomates farcies au thon, miam !

Recette Soupe froide à la tomate

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:05
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 8 grosses tomates
  • 2 oignons moyens
  • 2 gousses d'ail
  • 4 c. à soupe de huile d'olive
  • 2 c. à soupe de vinaigre de Xérès
  • sel, poivre
  • Quelques feuilles de basilic

Préparation

1
Tailler une croix sur le dessous des tomates et les plonger 30 secondes dans de l'eau bouillante. Les plonger directement dans de l'eau glacée pour stopper la cuisson.
2
Peler facilement les tomates, retirer le pédoncule et les détailler en gros cubes. Déposer les morceaux dans un blender.
3
Ajouter les oignons pelés et coupés en quatre ainsi que les gousses d'ail pelée et coupées en deux.
4
Verser l'huile d'olive, le vinaigre et commencer à mixer. Ajouter un peu d'eau si besoin. Saler, poivrer et garder au frais jusqu'au moment de servir.
5
Déguster avec quelques feuilles de basilic.
Soupe froide
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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