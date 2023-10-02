On se régale avec ce tajine de légumes, un plat gourmand et riche en saveurs

Cette recette est un véritable délice pour les papilles. Servi avec de la semoule, ce tajine aux légumes va vous transporter !
Après l'original tajine d'agneau aux dattes et le très gourmand tajine de poulet aux olives et citrons confits, voici une nouvelle version spéciale pour les végétariens aux légumes. Dans cette recette, que des légumes ! Ne lésinez surtout pas sur les épices pour renverser vos papilles, c'est vraiment délicieux. On sert ce tajine aux légumes avec de la semoule et place à la dégustation qui promet d'être inoubliable ! Vous verrez, les plats végétariens ne sont pas ennuyants, au contraire, ils sont ultra-gourmands.
Recette Tajine aux légumes
Ingrédients
- 2 aubergines
- 3 courgettes
- 1 poivron
- 4 carottes
- 2 branches de céleri
- 6 pommes de terre
- 2 navets
- 4 tomates
- 1 oignon
- 2 gousses d'ail
- 1 cube de bouillon de légumes
- 100 ml de huile d'olive
- 1 bouquet de coriandre fraîche
- 1/2 bouquet de persil plat
- 1 c. à soupe de cumin moulu
- 1 c. à soupe de paprika
- 1 c. à café de ras el hanout
- 1 c. à café de curcuma
- sel, poivre
- 1 conserve de pois chiches
- 250 g de petits pois en conserve
Préparation
1
Laver tous les légumes. Détailler les aubergines et les courgettes en dés assez gros. Retirer les graines du poivron et le couper en lanières. Éplucher les carottes et les couper en bâtonnets.
2
Détailler en rondelles les branches de céleri. Éplucher les pommes de terre et les navets et détailler en cubes. Couper les tomates en quartiers.
3
Éplucher et émincer l'oignon. Peler, dégermer et écraser les gousses d'ail.
4
Dans une casserole, faire bouillir de l'eau avec le cube de bouillon de légumes. Laisser la casserole sur feu doux pour que le bouillon reste au chaud.
5
Dans un plat à tajine (ou une sauteuse), faire chauffer l'huile d'olive et ajouter l'oignon et l'ail pour les faire revenir. Ajouter les pommes de terre, les carottes, les poivrons, les aubergines, les navets et le céleri. Verser une à deux louches de bouillon et laisser évaporer.
6
Ajouter ensuite les tomates, les courgettes, la coriandre et persil hachés ainsi que les épices. Goûter et rectifier l'assaisonnement si besoin.
7
Verser du bouillon de légumes puis couvrir. Laisser mijoter 25 minutes environ en mélangeant de temps en temps.
8
15 minutes avant la fin de la cuisson, ajouter les pois chiches et les petits pois. Remettre le couvercle et poursuivre la cuisson.
9
Servir bien chaud avec de la semoule.