Recette de tajine aux légumes d'automne et épices orientales

Par Célia Papaïx
·Publié le 18/09/2025 à 10:00
Voyagez au Maroc avec ce tajine végétarien aux légumes et pruneaux ! Ce plat traditionnel revisité met à l'honneur les légumes d'automne dans un mélange d'épices orientales envoûtant. Riche en saveurs et en couleurs, ce tajine sans viande offre un repas complet et réconfortant, parfait pour découvrir toute la richesse de la cuisine marocaine. Une recette végétarienne généreuse et gourmande qui séduira tous les palais par son équilibré sucré-salé unique. Vous vous resservirez, on vous le garantit !