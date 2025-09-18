Recette de tajine aux légumes d'automne et épices orientales

Par Célia Papaïx ·

Tajine de légumes aux pruneaux

Voyagez au Maroc avec ce tajine végétarien aux légumes et pruneaux ! Ce plat traditionnel revisité met à l'honneur les légumes d'automne dans un mélange d'épices orientales envoûtant. Riche en saveurs et en couleurs, ce tajine sans viande offre un repas complet et réconfortant, parfait pour découvrir toute la richesse de la cuisine marocaine. Une recette végétarienne généreuse et gourmande qui séduira tous les palais par son équilibré sucré-salé unique. Vous vous resservirez, on vous le garantit !

Recette Tajine de légumes aux pruneaux

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:15
icone temps de cuisson 00:45
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 500 g de butternut
  • 4 carottes
  • 2 courgettes
  • 1 aubergine
  • 400 g de pois chiches cuits
  • 150 g de pruneaux dénoyautés
  • 2 oignons
  • 3 tomates
  • 3 gousses d'ail
  • 1 bouquet de coriandre fraîche
  • 2 c. à café de cannelle
  • 1 c. à café de gingembre moulu
  • 1 c. à café de curcuma
  • 1/2 c. à café de ras el hanout
  • 1 pincée de safran (optionnel)
  • 3 c. à soupe de huile d'olive
  • 500 ml de bouillon de légumes
  • 2 c. à soupe de miel
  • sel, poivre

Préparation

1
Tailler les légumes en gros morceaux et émincer les oignons.
2
Dans un plat à tajine ou une grande cocotta, faire dorer les oignons avec l'huile d'olive.
3
Ajouter l'ail et les épices, laisser cuire pendant 2 à 3 minutes pour libérer tous les arômes.
4
Incorporer la butternut, les carottes et les tomates concassées. Verser le bouillon et le miel, porter à ébullition avant de baisser le feu.
5
Laisser mijoter 20 minutes à couvert avant d'ajouter les courgettes, les aubergines et les pruneaux.
6
Poursuivre la cuisson 20 minutes de plus pour que les légumes soient bien tendres.
7
Ajouter les pois chiches 5 minutes avant la fin de la cuisson pour les réchauffer.
8
Parsemer de coriandre fraîche et servir chaud avec de la semoule !
