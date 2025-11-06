Burger au reblochon et oignons confits : le burger savoyard qui réchauffe les papilles

Par Célia Papaïx ·

Burger rustique au reblochon et oignons confits

Avec ce burger rustique au reblochon et oignons confits, cap sur la montagne ! Parfait pour les amateurs de fromage fondu, ce burger revisite le classique américain en version savoyarde ultra-gourmande. Entre deux pains briochés, un steak bien juteux, du reblochon coulant et des oignons fondants qui se marient à la perfection. Cette recette d'automne réconfortante est super facile à reproduire à la maison. Vous allez régaler toute la famille !

Recette Burger rustique au reblochon et oignons confits

icone nombre de personnes 2
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:10
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 2 pains à burger
  • 2 steaks hachés
  • 4 tranches de reblochon
  • 1 oignon rouge
  • 1 c. à soupe de cassonade
  • beurre
  • sel, poivre
  • roquette

Préparation

1
Émincer finement l'oignon rouge et le faire revenir dans une poêle avec un peu de beurre et la cassonade. Il doit confire et être très fondant.
2
Dans une poêle avec un peu de beurre, faire dorer les pains à burger. Réserver.
3
Faire cuire les steaks assaisonnés de sel et poivre selon vos goûts. Déposer ensuite deux tranches de reblochon par steak et couvrir pour faire fondre le fromage.
4
Passer au montage : sur le pain du bas, déposer des oignons confits et ajouter par-dessus le steak avec le reblochon fondu. Ajouter un peu de roquette et refermer avec le bun du haut.
5
Déguster aussitôt !
Hamburger Burger Fromage Facile Rapide Automne Hiver
