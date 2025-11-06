Burger au reblochon et oignons confits : le burger savoyard qui réchauffe les papilles

Avec ce burger rustique au reblochon et oignons confits, cap sur la montagne ! Parfait pour les amateurs de fromage fondu, ce burger revisite le classique américain en version savoyarde ultra-gourmande. Entre deux pains briochés, un steak bien juteux, du reblochon coulant et des oignons fondants qui se marient à la perfection. Cette recette d'automne réconfortante est super facile à reproduire à la maison. Vous allez régaler toute la famille !
Recette Burger rustique au reblochon et oignons confits
Ingrédients
- 2 pains à burger
- 2 steaks hachés
- 4 tranches de reblochon
- 1 oignon rouge
- 1 c. à soupe de cassonade
- beurre
- sel, poivre
- roquette
Préparation
1
Émincer finement l'oignon rouge et le faire revenir dans une poêle avec un peu de beurre et la cassonade. Il doit confire et être très fondant.
2
Dans une poêle avec un peu de beurre, faire dorer les pains à burger. Réserver.
3
Faire cuire les steaks assaisonnés de sel et poivre selon vos goûts. Déposer ensuite deux tranches de reblochon par steak et couvrir pour faire fondre le fromage.
4
Passer au montage : sur le pain du bas, déposer des oignons confits et ajouter par-dessus le steak avec le reblochon fondu. Ajouter un peu de roquette et refermer avec le bun du haut.