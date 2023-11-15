Le glaçage aux zestes de citrons confits rend ce cake au citron encore plus gourmand !

Fondez pour le moelleux de cette recette acidulée à souhait ! On nappe généreusement un cake au citron d'un glaçage aux zestes de citrons confits pour plus d'originalité à l'heure du goûter, c'est trop bon.
Rendez votre cake au citron encore plus gourmand avec un magnifique glaçage aux citrons confits ! C'est la dose d'acidité qui nous fallait pour un goûter pétillant et délicieux. Variez les plaisirs en remplaçant le citron par de l'orange, c'est tout aussi moelleux et gourmand. Vos papilles ne sauront pas se retenir et en réclameront encore et encore ! Vous aimez les desserts citronnés ? On a la recette parfaite : un fondant aux deux citrons. Il est inoubliable !
Recette Cake au citron et glaçage aux zestes de citrons confits
Ingrédients
- Pour le cake :
- 250 g de beurre mou
- 200 g de sucre
- 1 sachet de sucre vanillé
- 4 oeufs
- 1 citron (jus + zestes)
- 1 pincée de sel
- 250 g de farine
- 1/2 sachet de levure
- 50 g de poudre d'amande
- Pour le glaçage :
- 50 g de beurre
- 2 c. à soupe de jus de citron
- 1 c. à soupe de lait
- 200 g de sucre glace
- 50 g de zestes de citrons confits
Préparation
1
Battre le beurre mou avec le sucre et le sucre vanillé. Ajouter les oeufs un par un puis le jus et le zeste du citron, la pincée de sel, la farine, la levure et la poudre d'amande.
2
Bien mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse et homogène. Verser dans un moule à cake beurré ou recouvert de papier cuisson.
3
Enfourner à 170°C pendant environ 1 heure. Vérifier la cuisson avec la pointe d'un couteau.
4
Une fois le cake cuit, le démouler aussitôt et le laisser refroidir sur une grille pour éviter l'humidité.
5
Préparer le glaçage : faire fondre le beurre puis ajouter le jus de citron, le lait et le sucre glace. Mélanger pour obtenir une consistance bien brillante et lisse.
6
Une fois le glaçage refroidi, napper généreusement le cake et saupoudrer de zestes de citrons confits. Laisser durcir avant de déguster !