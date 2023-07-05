Recette facile et estivale : une tarte aux légumes d'été et feta, c'est super gourmand !

À servir pour un dîner d'été avec de la salade par exemple. Vos papilles vont adorer cette tarte aux légumes et à la feta !
Qui a dit que les recettes aux légumes n'étaient pas gourmandes ? On vous prouve que la cuisine végétarienne est hyper gourmande avec cette recette toute simple de tarte aux légumes d'été et à la feta ! C'est parfait pour un dîner estival, en entrée avec de la salade ou en plat principal. Elle se déguste aussi bien froide que chaude et on peut l'agrémenter avec les légumes de notre choix ou bien remplacer la feta par de la burrata (ou même sans fromage). Pour les petits budgets, voici une quiche légère sans pâte au jambon et au fromage pour se régaler sans se ruiner !
Recette Tarte aux légumes d'été et feta
Ingrédients
- 1 aubergine
- 1 courgette
- 1 poivron jaune
- 1 oignon rouge
- 1 poignée de tomates cerises
- 1 pâte brisée
- 3 c. à soupe de moutarde
- huile d'olive
- sel, poivre
- 80 g de feta
Préparation
1
Laver l'aubergine et la détailler en rondelles. Les faire revenir dans une poêle avec un filet d'huile d'olive pendant quelques minutes pour les dorer en retournant régulièrement.
2
Faire de même pour les courgettes.
3
Tailler le poivron en lanières en ayant retiré les graines au préalable. Éplucher et émincer l'oignon. Couper les tomates cerises en deux.
4
Dérouler la pâte brisée et étaler la moutarde par-dessus (en laissant un bord de 2 cm à peu près). Répartir tous les légumes sur toute la surface.
5
Replier les bords de la pâte sur les légumes et enfourner 35 minutes à 180°C.
6
Avant de servir, saler, poivrer, arroser d'un filet d'huile d'olive et parsemer de feta émiettée.