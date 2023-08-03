Voici une recette estivale, très facile à faire et ultra-gourmande : des pâtes aux légumes d'été rôtis !

Un plat qui fera rougir de plaisir vos papilles. En plus, c'est super facile et rapide à préparer, vous allez définitivement l'adopter !
Envie de vous régaler à l'heure du dîner sans vous prendre la tête ? Découvrez les pâtes aux légumes rôtis ! Pour préparer cette assiette colorée et gourmande, rien de plus simple : on met nos légumes dans un plat, on assaisonne et on fait cuire au four. En attendant, on lance la cuisson des pâtes et on sert le tout avec une délicieuse burrata. Le tour est joué ! Tout le monde va aimer manger des légumes avec cette recette de pâtes. Si vous ne savez pas quoi faire de vos légumes d'été, cuisinez-les en tarte ! Avec un peu de feta, c'est trop gourmand.
Recette Pâtes aux légumes d'été rôtis
Ingrédients
- 250 g de courgettes
- 200 g de tomates cerises
- 100 g de échalotes
- 2 oignons rouges
- 1 c. à soupe de vinaigre balsamique
- 1 c. à soupe de sauce soja
- 1 c. à café de paprika
- 2 c. à soupe de miel
- sel, poivre
- huile d'olive
- 250 g de pâtes de votre choix
- 1 burrata
Préparation
1
Laver les courgettes et les couper en morceaux. Laver les tomates cerises et les couper en deux. Déposer le tout dans un plat à gratin.
2
Ajouter les échalotes et les oignons émincés. Arroser avec le vinaigre, la sauce soja, le miel et une dose généreuse d'huile d'olive. Saupoudrer de paprika, sel et poivre et bien mélanger.
3
Enfourner 40 minutes à 170°C (mode gril) et remuer régulièrement pour que les légumes soient bien confits.
4
Faire cuire les pâtes en suivant les instructions du paquet. Égoutter et servir dans des assiettes.
5
Ajouter les légumes rôtis avec le jus et la burrata coupée en morceaux. Déguster aussitôt !