Recette de papillotes de poisson aux légumes facile et diététique

Par Célia Papaïx ·

Papillotes de saumon aux légumes d'été

Les papillotes de saumon aux légumes d'été incarnent la cuisine healthy et savoureuse ! Cette méthode de cuisson douce préserve tous les nutriments du poisson et des légumes ainsi que toutes leurs saveurs. Pas besoin d'ajouter des matières grasses, cette recette diététique met en valeur des produits simples dans un mariage harmonieux. Ces papillotes individuelles sont parfaites pour un repas léger et peuvent se préparer à l'avance. Elles ne demandent que 20 minutes de cuisson, vous n'aurez presque rien à faire ! Et si vous voulez changer un peu, essayez donc les papillotes de poulet aux agrumes, un vrai bonheur pour les papilles !

Recette Papillotes de saumon aux légumes d'été

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:20
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 4 pavés de saumon (150 g chacun)
  • 2 courgettes
  • 250 g de tomates cerises
  • 1 poivron jaune
  • 1 fenouil
  • 4 gousses d'ail
  • 4 brins de thym frais
  • 4 branches d'aneth
  • 4 rondelles de citron
  • 4 c. à soupe de huile d'olive
  • 4 c. à soupe de vin blanc sec
  • sel, poivre

Préparation

1
Préchauffer le four à 200°C.
2
Couper les courgettes en demi-rondelles, le poivron en lanières, le fenouil en fines tranches et les tomates cerises en deux. Les mélanger ensemble.
3
Émincer finement l'ail.
4
Couper 4 feuilles de papier sulfurisé (30x40 cm). Disposer au centre de chaque feuille des légumes.
5
Déposer par dessus les légumes un pavé de saumon. Ajouter l'ail émincé, le thym et l'aneth autour du poisson.
6
Arroser d'huile d'olive et de vin blanc puis saler et poivrer. Terminer avec une rondelle de citron sur chaque morceau de saumon.
7
Refermer les papillotes de manière étanche et enfourner 18 à 20 minutes.
8
Servir les papillotes bien chaudes !
