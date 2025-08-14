Recette de papillotes de poisson aux légumes facile et diététique

Par Célia Papaïx
·Publié le 14/08/2025 à 10:00
Les papillotes de saumon aux légumes d'été incarnent la cuisine healthy et savoureuse ! Cette méthode de cuisson douce préserve tous les nutriments du poisson et des légumes ainsi que toutes leurs saveurs. Pas besoin d'ajouter des matières grasses, cette recette diététique met en valeur des produits simples dans un mariage harmonieux. Ces papillotes individuelles sont parfaites pour un repas léger et peuvent se préparer à l'avance. Elles ne demandent que 20 minutes de cuisson, vous n'aurez presque rien à faire ! Et si vous voulez changer un peu, essayez donc les papillotes de poulet aux agrumes, un vrai bonheur pour les papilles !