Rendez votre tarte aux pommes encore plus fondante avec cette recette aux pommes confites !

Par Célia Papaïx ·

Tarte aux pommes confites

On parfume nos pommes avec de la vanille et du rhum pour une dégustation fondante et très gourmande !

Pour changer de la traditionnelle tarte aux pommes, osez cette version aux pommes confites ! Les morceaux de fruits sont marinés dans du jus de citron, du sucre, de la vanille et un peu de rhum. On les dispose ensuite sur une pâte brisée, un tour au four et c'est tout. À déguster encore un peu tiède ou froide, cette tarte aux pommes confites est un véritable plaisir gourmand pour les papilles ! Si vous sentez une terrible envie de tarte aux pommes et pas le temps d'attendre, voici une recette express et pas chère à découvrir de toute urgence. N'hésitez pas à parfumer vos futures tartes aux pommes avec de la vanille, du rhum (avec modération), de la noix de coco… Faites-vous plaisir !

Recette Tarte aux pommes confites

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:50
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 2 citrons
  • 100 g de sucre
  • 2 sachets de sucre vanillé
  • 2 gousses de vanille
  • 150 ml de rhum ambré
  • 5 pommes
  • 1 pâte brisée
  • 100 g de beurre

Préparation

1
Mélanger le jus des deux citrons avec le sucre, le sucre vanillé, les gousses de vanille grattées (avec les gousses fendues en deux) et le rhum.
2
Éplucher et épépiner les pommes. Découper des quartiers et les plonger dans la marinade. Mélanger délicatement pour ne pas écraser les pommes et laisser au frais pendant toute une nuit.
3
Dérouler la pâte brisée dans une moule à tarte et piquer le fond. Enfourner à blanc pendant 10 minutes à 180°C.
4
Disposer les quartiers de pommes sur la pâte pré-cuite de manière à former une rosace. Arroser avec un tout petit peu de marinade puis répartir le beurre coupé en petits morceaux par-dessus.
5
Enfourner 30 à 40 minutes. Déguster la tarte aux pommes confites tiède ou froide !
TarteFruitsFacileGouter
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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