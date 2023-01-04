Personne ne pourra résister à la gourmandise de cette tarte fine aux pommes ! Un dessert facile et rapide à réaliser !

Croustillante, fondante, gourmande… Cette tarte fine aux pommes a vraiment tout pour plaire à vos papilles à l'heure du dessert. Une touche sucrée dont vous ne vous passerez plus, on vous le garantit !
Qui n'aime pas les tartes aux pommes ? Ce dessert classique de la cuisine française est on ne peut plus simple à préparer chez vous. Vous ne pourrez pas résister à cette bonne odeur qui sort du four… On vous conseille de réaliser votre compote de pommes maison pour encore plus de gourmandise et de douceur. Si vous voulez ajouter une touche de folie et de craquant à votre tarte aux pommes, n'hésitez pas à saupoudrer d'un peu de spéculoos !
Recette Tarte fine aux pommes
Ingrédients
- 1 pâte feuilletée
- 4 pommes
- 120 g de compote de pommes
- cassonade
Préparation
1
Dérouler la pâte feuilletée sur une plaque recouverte de papier cuisson. Recouvrir d'une autre feuille de papier cuisson et déposer une plaque par-dessus.
2
Enfourner 10 minutes à 210°C. Vérifier la cuisson sur les côtés et en dessous : la pâte doit être cuite mais pas trop dorée. Laisser reposer.
3
Éplucher et tailler les pommes en fines tranches à l'aide d'une mandoline.
4
Étaler la compote de pommes sur la tarte pré-cuite puis disposer les lamelles de pommes en formant une rosace.
5
Saupoudrer de cassonade et enfourner de nouveau pendant 10 minutes.
6
Déguster chaud ou froid avec, pourquoi pas, une boule de glace à la vanille !