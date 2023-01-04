Personne ne pourra résister à la gourmandise de cette tarte fine aux pommes ! Un dessert facile et rapide à réaliser !

Par Célia Papaïx ·

Tarte fine aux pommes

Croustillante, fondante, gourmande… Cette tarte fine aux pommes a vraiment tout pour plaire à vos papilles à l'heure du dessert. Une touche sucrée dont vous ne vous passerez plus, on vous le garantit !

Qui n'aime pas les tartes aux pommes ? Ce dessert classique de la cuisine française est on ne peut plus simple à préparer chez vous. Vous ne pourrez pas résister à cette bonne odeur qui sort du four… On vous conseille de réaliser votre compote de pommes maison pour encore plus de gourmandise et de douceur. Si vous voulez ajouter une touche de folie et de craquant à votre tarte aux pommes, n'hésitez pas à saupoudrer d'un peu de spéculoos !

Recette Tarte fine aux pommes

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:25
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 pâte feuilletée
  • 4 pommes
  • 120 g de compote de pommes
  • cassonade

Préparation

1
Dérouler la pâte feuilletée sur une plaque recouverte de papier cuisson. Recouvrir d'une autre feuille de papier cuisson et déposer une plaque par-dessus.
2
Enfourner 10 minutes à 210°C. Vérifier la cuisson sur les côtés et en dessous : la pâte doit être cuite mais pas trop dorée. Laisser reposer.
3
Éplucher et tailler les pommes en fines tranches à l'aide d'une mandoline.
4
Étaler la compote de pommes sur la tarte pré-cuite puis disposer les lamelles de pommes en formant une rosace.
5
Saupoudrer de cassonade et enfourner de nouveau pendant 10 minutes.
6
Déguster chaud ou froid avec, pourquoi pas, une boule de glace à la vanille !
ClassiquesTarteFruits
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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