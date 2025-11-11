Tarte fine aux pommes et miel : la recette qui sent bon le réconfort et prête en 30 minutes

Cette tarte fine aux pommes et au miel se prépare en quelques minutes seulement, promis ! C'est une recette très simple et rapide, élégante et qui met les fruits de saison à l'honneur. À servir pour un goût du dimanche ou pour le dessert en fin de repas pour la touche sucrée, vous allez convaincre les papilles de toute la famille avec ses notes douces et caramélisées. On vous recommande de choisir des Pink Lady, Royal Gala ou encore Elstar qui sont des variétés de pomme dont la chair sucrée et acidulée reste encore ferme après cuisson.
Recette Tarte fine aux pommes et au miel
Ingrédients
- 1 pâte feuilletée
- 3 pommes
- 2 c. à soupe de miel
- 1 c. à soupe de sucre roux
- 20 g de beurre
Préparation
1
Préchauffer le four à 190°C.
2
Dérouler la pâte sur une plaque recouverte de papier cuisson.
3
Enlever le coeur des pommes et les tailler en fines lamelles. Les disposer en rosace sur la pâte, en laissant un contour libre de 3 cm environ.
4
Badigeonner les pommes de beurre fondu avec un pinceau puis arroser généreusement de miel. Replier les bords de la pâte sur les pommes.
5
Saupoudrer les contours de la pâte avec le sucre roux puis enfourner 25 minutes.
6
Déguster la tarte encore tiède ou froide !