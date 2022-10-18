On fond pour la tarte rustique aux champignons et au comté, la gourmandise parfaite de saison !

La douceur automnale de cette tarte aux champignons et au comté va faire chavirer vos papilles à l'heure du dîner !
Vous aussi vous adorez les tartes ? C'est si facile et rapide à préparer, surtout quand on manque de temps et d'inspiration pour le repas. En plus, c'est idéal pour emporter le lendemain midi ! Aujourd'hui, on réalise une version automnale aux champignons en apportant de la gourmandise avec du comté fondu… On vous conseille même de préparer votre moutarde à l'ancienne maison, le résultat n'en sera que meilleur ! La tarte tatin aux poireaux et au comté est une autre recette parfaite pour réchauffer les cœurs et régaler les papilles.
Recette Tarte rustique aux champignons et au comté
Ingrédients
- 2 oignons jaunes
- 400 g de champignons de Paris
- 2 c. à soupe de huile d'olive
- 1 branche de romarin
- 1 pâte brisée
- 2 c. à soupe de moutarde à l'ancienne
- 100 g de comté râpé
Préparation
1
Émincer les oignons et les champignons puis les faire revenir dans une poêle avec l'huile d'olive et le romarin pendant environ 15 minutes.
2
Laisser toute l'eau s'évaporer puis réserver.
3
Étaler la pâte brisée sur une plaque recouverte de papier cuisson. Étaler la moutarde en laissant un bord d'environ 2 à 3 cm.
4
Ajouter les champignons et les oignons par-dessus puis saupoudrer le comté râpé.
5
Rabattre les bords sur la garniture et enfourner 45 minutes à 180°C.