On fond pour la tarte rustique aux champignons et au comté, la gourmandise parfaite de saison !

Par Célia Papaïx ·

Tarte rustique aux champignons et au comté

La douceur automnale de cette tarte aux champignons et au comté va faire chavirer vos papilles à l'heure du dîner !

Vous aussi vous adorez les tartes ? C'est si facile et rapide à préparer, surtout quand on manque de temps et d'inspiration pour le repas. En plus, c'est idéal pour emporter le lendemain midi ! Aujourd'hui, on réalise une version automnale aux champignons en apportant de la gourmandise avec du comté fondu… On vous conseille même de préparer votre moutarde à l'ancienne maison, le résultat n'en sera que meilleur ! La tarte tatin aux poireaux et au comté est une autre recette parfaite pour réchauffer les cœurs et régaler les papilles.

Recette Tarte rustique aux champignons et au comté

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:45
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 2 oignons jaunes
  • 400 g de champignons de Paris
  • 2 c. à soupe de huile d'olive
  • 1 branche de romarin
  • 1 pâte brisée
  • 2 c. à soupe de moutarde à l'ancienne
  • 100 g de comté râpé

Préparation

1
Émincer les oignons et les champignons puis les faire revenir dans une poêle avec l'huile d'olive et le romarin pendant environ 15 minutes.
2
Laisser toute l'eau s'évaporer puis réserver.
3
Étaler la pâte brisée sur une plaque recouverte de papier cuisson. Étaler la moutarde en laissant un bord d'environ 2 à 3 cm.
4
Ajouter les champignons et les oignons par-dessus puis saupoudrer le comté râpé.
5
Rabattre les bords sur la garniture et enfourner 45 minutes à 180°C.
TarteAutomneFacileVégétarien
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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