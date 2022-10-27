Un flan sans oeuf ? C'est possible et tout aussi gourmand et onctueux !

Vous allez devenir fan de cette recette super facile à refaire chez vous en un rien de temps.
Vous avez terriblement envie d'un flan pâtissier mais vous n'avez pas d'œuf dans votre cuisine ? Pas de panique ! Voici une recette toute simple sans œuf à reproduire de toute urgence à la maison. Parfait pour les personnes allergiques ou intolérantes, ce flan sans œuf est ultra-onctueux et savoureux. Vous ne ferez (presque) pas la différence avec la recette traditionnelle. Concernant la pâte, il y a deux écoles : la pâte brisée ou la pâte feuilletée. Nous, on préfère la pâte brisée mais vous pouvez choisir celle que vous préférez. Si vous voulez un peu plus d'exotisme à l'heure du dessert, proposez à vos invités le flan à la noix de coco, leurs papilles vont frétiller de gourmandise !
Ingrédients
- 1 l de lait
- 2 gousses de vanille
- 160 g de sucre
- 80 g de fécule de maïs ou poudre à crème
- 1 pâte brisée (ou feuilletée)
Préparation
1
Gratter les graines des gousses de vanille. Faire chauffer le lait dans une casserole avec les graines et les gousses pour bien infuser.
2
Mélanger le sucre et la fécule de maïs et verser le lait chaud petit à petit (retirer les gousses au préalable) et mélanger vivement.
3
Remettre la préparation à chauffer en remuant en continu. Porter à ébullition pendant environ 3 minutes pour que l'appareil à flan épaississe.
4
Hors du feu, passer au mixeur plongeant pour rendre la préparation bien lisse.
5
Foncer la pâte brisée dans un cercle graissé de 24 cm en veillant à avoir les bords bien haut. Verser l'appareil à flan et enfourner 1h30 à 170°C.
6
Laisser refroidir et savourer.