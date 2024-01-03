Vous allez adorer les brocolis avec cette recette de flan salé, léger mais tellement savoureux !

Par Célia Papaïx ·

Flan de brocolis

Une préparation simple et rapide pour un dîner léger mais tout en gourmandise. N'en faites pas tout un flan !

Et non, le flan ce n'est pas qu'un dessert ! On peut revisiter cette préparation en plat salé avec par exemple cette recette au… brocoli. Ne faites pas la grimace, c'est vraiment trop bon ! Très léger et gourmand, ce flan de brocolis saura régaler les papilles des petits et des grands. On peut aussi se faire plaisir avec une version aux carottes et au cumin. Une recette idéale pour un dîner improvisé, n'hésitez pas à ajouter un peu d'ail si vous aimez pour relever la dégustation.

Recette Flan de brocolis

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:30
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 400 g de brocolis
  • 200 ml de crème liquide
  • 3 oeufs
  • 30 g de parmesan
  • sel, poivre
  • 1 noix de beurre

Préparation

1
Couper le brocoli en bouquets et faire cuire à l'eau ou à la vapeur jusqu'à ce qu'ils soient tendres. Égoutter et laisser refroidir.
2
Déposer les bouquets de brocoli dans le bol du mixeur (en garder 4 pour la décoration) et verser la crème liquide, les oeufs et le parmesan râpé.
3
Mixer jusqu'à l'obtention d'une texture homogène. Saler, poivrer puis verser dans des ramequins individuels beurrés.
4
Planter un bouquet de brocoli dans chaque ramequin et enfourner à 160°C pendant 20 minutes.
5
Déguster aussitôt.
HealthyLégumesFacileRapidePas chèresVégétarien
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

Plus de recettes
Flan poire
Flan poire
Flan au chocolat
Flan au chocolat
Flan aux crevettes
Flan aux crevettes
Billes de flan
Billes de flan
Flan à la mangue
Flan à la mangue
Flan traditionnel
Flan traditionnel
Flan de courgettes
Flan de courgettes
Flan aux cerises
Flan aux cerises
Flan à la courgette
Flan à la courgette
Flan léger au brocoli
Flan léger au brocoli