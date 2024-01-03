Vous allez adorer les brocolis avec cette recette de flan salé, léger mais tellement savoureux !

Une préparation simple et rapide pour un dîner léger mais tout en gourmandise. N'en faites pas tout un flan !
Et non, le flan ce n'est pas qu'un dessert ! On peut revisiter cette préparation en plat salé avec par exemple cette recette au… brocoli. Ne faites pas la grimace, c'est vraiment trop bon ! Très léger et gourmand, ce flan de brocolis saura régaler les papilles des petits et des grands. On peut aussi se faire plaisir avec une version aux carottes et au cumin. Une recette idéale pour un dîner improvisé, n'hésitez pas à ajouter un peu d'ail si vous aimez pour relever la dégustation.
Ingrédients
- 400 g de brocolis
- 200 ml de crème liquide
- 3 oeufs
- 30 g de parmesan
- sel, poivre
- 1 noix de beurre
Préparation
1
Couper le brocoli en bouquets et faire cuire à l'eau ou à la vapeur jusqu'à ce qu'ils soient tendres. Égoutter et laisser refroidir.
2
Déposer les bouquets de brocoli dans le bol du mixeur (en garder 4 pour la décoration) et verser la crème liquide, les oeufs et le parmesan râpé.
3
Mixer jusqu'à l'obtention d'une texture homogène. Saler, poivrer puis verser dans des ramequins individuels beurrés.
4
Planter un bouquet de brocoli dans chaque ramequin et enfourner à 160°C pendant 20 minutes.