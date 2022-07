À toute heure de la journée, garnissez les arepas, ces délicieuses galettes typiques d'Amérique latine 

Pour commencer la recette des arepas colombiennes et vénézuéliennes, mélangez la farine de maïs et le sel dans un grand saladier.

5

Pour la recette arepa à l'avocat et au poulet au déjeuner : Coupez le poulet en petits morceaux. Faites mariner le poulet avec des épices. Faites les revenir dans une poêle chaude avec de l'huile d'olive. Vous pouvez arroser avec un peu de crème fraiche. Coupez et écrasez l'avocat. Épluchez et émincez l'oignon rouge. Coupez les tomates en dés. Mélangez l'avocat, l'oignon et les tomates dans un bol.