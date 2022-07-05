À toute heure de la journée, garnissez les arepas, ces délicieuses galettes typiques d'Amérique latine 

Au petit-déjeuner, au déjeuner ou au dîner, il n'y a pas d'heure pour les arepas. Découvrez la recette traditionnelle de l'arepa et tous les conseils pour le garnir.
En Colombie et au Venezuela, les arepas se mangent à toutes les occasions. Ces délicieuses galettes de farine de maïs garnies avec tous les ingrédients possibles se mangent sans faim. Mettez-vous dans la peau d'un Colombien ou d'une Vénézuélienne et goûtez les arepas !
Voici 3 recettes pour garnir les arepas à la façon colombienne. Il n'y a rien de compliquer, les arepas se garnissent un peu de la même façon que les fajitas.
Découvrez les recettes, en cuisine ! C'est vous le chef !
Ingrédients
- Pour les arepas :
- 300 g de farine de maïs blanc précuite
- 300 ml de eau
- 50 g de beurre
- 1 pincée de sel
- Pour garnir les arepas :
- Petit déjeuner :
- 1 mozarella
- Déjeuner :
- 1 avocat
- 2 tomatess
- 1 oignon rouge
- 2 filets de poulet
- Dîner :
- 300 g de viande de boeuf hachée
- 1 oignon rouge
- haricots rouges
- 1 poivron rouge
- Épices (paprika, cumin, curry)
- sauce piquante
Préparation
1
Pour commencer la recette des arepas colombiennes et vénézuéliennes, mélangez la farine de maïs et le sel dans un grand saladier.
2
Confectionnez la pâte à arepas en versant un peu d'eau dans le saladier. Versez l'eau petit à petit et faites des pauses le temps de pétrir à la main. Continuez cette opération jusqu'à épuisement de l'eau.
3
Ajoutez le beurre mou dans le saladier. Pétrissez encore avec vos mains.
4
Pour la recette arepa queso au petit déjeuner : coupez le fromage en petits dés. Ajoutez une partie dans la pâte, gardez d'autre partie pour la garniture. Pétrissez la pâte une quinzaine de minutes à la main. Vous pouvez aussi ajouter quelques morceaux de lard fumé.
5
Pour la recette arepa à l'avocat et au poulet au déjeuner : Coupez le poulet en petits morceaux. Faites mariner le poulet avec des épices. Faites les revenir dans une poêle chaude avec de l'huile d'olive. Vous pouvez arroser avec un peu de crème fraiche. Coupez et écrasez l'avocat. Épluchez et émincez l'oignon rouge. Coupez les tomates en dés. Mélangez l'avocat, l'oignon et les tomates dans un bol.
6
Pour la recette arepa au boeuf et aux légumes pour le dîner : faites cuire la viande hachée avec des épices dans une poêle chaude avec de l'huile d'olive. Épluchez et émincez l'oignon rouge. Coupez les légumes en dés. Faites cuire les haricots rouges. Préparez la sauce piquante dans un bol.
7
Pour toutes les recettes, formez les arepas. Étalez la pâte sur une plan de travail propre. Sectionnez-la en 4 morceaux égaux. Aplatissez les galettes sur environ 5mm (voire plus si vous aimez les quantités généreuses). Vos arepas sont formées.
8
Concernant la cuisson de l'arepa, faites chauffer une poêle avec une noisette de beurre ou de l'huile d'olive. Placez les arepas dans la poêle et laissez cuire à feu doux pendant une dizaine de minutes. N'hésitez pas à retourner régulièrement les arepas pour qu'elles dorent.
9
Une fois que les arepas sont cuites, passez à l'étape de la garniture. Selon la recette que vous avez choisie, prenez vos ingrédients à côté de vous.
10
Coupez l'arepa en deux dans le sens de la longueur pour "l'ouvrir". Garnissez-la avec les ingrédients choisis. Les arepas doivent être gourmandes !
11
Pour finir la recette, replacez les arepas sur la poêle pour terminer la cuisson fondante des ingrédients. Dégustez chaud !
L'astuce du chef
Pour ajouter de la texture à votre arepa, vous pouvez incorporer des chips craquantes dans vos arepas !