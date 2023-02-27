Fondez pour les beignets à la banane, une gourmandise à s'en lécher les doigts !

Vous n'allez jamais y résister à l'heure du goûter ! En plus, ces petits beignets à la banane sont super faciles à reproduire à la maison.
Les beignets, on les aime sous toutes leurs versions. Fourrés à la pâte à tartiner ou bien sans friture aux pommes, on n'en fait qu'une bouchée ! Aujourd'hui, on vous partage une recette à la banane pour un goûter plein de douceur et de gourmandise. C'est super facile à réaliser à la maison et vous pourrez les préparer en un rien de temps ! Pour un goûter plus sain, découvrez nos idées de recettes légères à déguster sans culpabiliser.
Recette Beignets à la banane
Ingrédients
- 4 bananes
- 150 g de farine
- 1 oeuf entier
- 1 c. à café de cannelle en poudre
- 1 c. à soupe de sucre roux
- 1 c. à soupe de rhum (facultatif)
- 1 blanc d'oeuf
- Huile de friture
Préparation
1
Écraser les bananes en purée puis incorporer la farine, l'oeuf entier, la cannelle, le sucre et le rhum (optionnel).
2
Bien mélanger la préparation, ajouter un peu de lait si la pâte est trop épaisse. Couvrir avec un linge et laisser reposer pendant 1 heure à température ambiante.
3
Quand la pâte a reposé, monter le blanc d'oeuf en neige et l'ajouter délicatement dans la pâte.
4
Faire chauffer l'huile de friture puis ajouter une cuillère à soupe environ de pâte et laisser frire 5 à 10 minutes pour que les beignets soient bien dorés.
5
Déposer sur du papier absorbant pour retirer l'excès de gras.
6
Saupoudrer de sucre glace et servir avec du chocolat fondu !