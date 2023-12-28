Des beignets de banane prêts en 10 minutes, vous allez fondre de gourmandise !

Par Célia Papaïx ·

Beignets de banane

Une recette parfaite pour utiliser vos bananes trop mûres. Enfilez vos tabliers, on va se régaler pour le goûter !

Voici une douceur à croquer sans plus attendre : des beignets de banane ! Cette préparation facile et rapide à exécuter fera le bonheur des papilles de toute la famille, surtout si on la trempe dans du chocolat fondu… C'est divin ! Vous pouvez aussi déguster des beignets de pommes faciles et rapides pour un goûter économique. Et si vous n'avez pas tous les ingrédients à disposition, pas de souci. On a la recette parfaite pour vous : des beignets avec seulement 3 ingrédients et prêts en 5 minutes ! Oui c'est possible et c'est trop gourmand, on vous les recommande vivement.

Recette Beignets de banane

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:10
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 4 petites bananes mûres
  • 2 oeufs
  • 60 g de lait
  • 40 g de cassonade
  • 1 sachet de sucre vanillé
  • 1 sachet de levure
  • 150 g de farine
  • Huile de friture

Préparation

1
Couper les bananes en morceaux et les réduire en purée.
2
Ajouter les oeufs battus, le lait, la cassonade, le sucre vanillé, la levure et la farine. Bien mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte bien homogène.
3
Laisser reposer une heure.
4
Faire chauffer l'huile de friture. Déposer des boules de pâte dans l'huile chaude avec une petite cuillère (ou une poche à douille) et faire frire les beignets quelques minutes pour qu'ils soient bien dorés.
5
Déposer sur du papier absorbant et rouler dans du sucre. Déguster aussitôt !
FruitsGouterFacileRapide
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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