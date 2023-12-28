Des beignets de banane prêts en 10 minutes, vous allez fondre de gourmandise !

Une recette parfaite pour utiliser vos bananes trop mûres. Enfilez vos tabliers, on va se régaler pour le goûter !
Voici une douceur à croquer sans plus attendre : des beignets de banane ! Cette préparation facile et rapide à exécuter fera le bonheur des papilles de toute la famille, surtout si on la trempe dans du chocolat fondu… C'est divin ! Vous pouvez aussi déguster des beignets de pommes faciles et rapides pour un goûter économique. Et si vous n'avez pas tous les ingrédients à disposition, pas de souci. On a la recette parfaite pour vous : des beignets avec seulement 3 ingrédients et prêts en 5 minutes ! Oui c'est possible et c'est trop gourmand, on vous les recommande vivement.
Recette Beignets de banane
Ingrédients
- 4 petites bananes mûres
- 2 oeufs
- 60 g de lait
- 40 g de cassonade
- 1 sachet de sucre vanillé
- 1 sachet de levure
- 150 g de farine
- Huile de friture
Préparation
1
Couper les bananes en morceaux et les réduire en purée.
2
Ajouter les oeufs battus, le lait, la cassonade, le sucre vanillé, la levure et la farine. Bien mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte bien homogène.
3
Laisser reposer une heure.
4
Faire chauffer l'huile de friture. Déposer des boules de pâte dans l'huile chaude avec une petite cuillère (ou une poche à douille) et faire frire les beignets quelques minutes pour qu'ils soient bien dorés.
5
Déposer sur du papier absorbant et rouler dans du sucre. Déguster aussitôt !