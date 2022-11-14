Ces beignets de pommes à croquer comme des frites sont vraiment trop gourmands ! On s'en lèche les doigts...

Il n'y a jamais assez de gourmandise à l'heure du goûter ! Voici une recette de beignets de pommes version frites à tremper dans du caramel ou du chocolat, vous allez adorer !
Aujourd'hui, on vous propose une douceur à vous en lécher les doigts : des beignets de pommes version frites ! Avec leur forme originale, ces petits beignets aux pommes vont régaler petits et grands gourmands ! Vous pouvez les tremper dans du caramel beurre salé fait maison, dans une sauce onctueuse au chocolat ou encore dans de la chantilly, c'est incroyablement délicieux… N'hésitez pas à surprendre vos papilles avec les beignets de pommes au chocolat ! Et si vous voulez vous faire plaisir sans culpabiliser, voici la recette des beignets aux pommes sans friture, ils sont à croquer sans modération.
Recette Beignets de pommes version frites
Ingrédients
- 3 pommes
- 130 g de farine
- 80 g de sucre
- 1 pincée de levure
- un peu de cannelle (selon vos goûts)
- 1 oeuf
- 200 ml de lait
- Huile de friture
- caramel beurre salé, chocolat, chantilly...
- jus de citron
Préparation
1
Éplucher les pommes et les tailler en quartier. Retirer les pépins et arroser de jus de citron pour éviter que les pommes ne noircissent.
2
Mélanger la farine, le sucre, la levure et la cannelle. Former un puits au centre et ajouter l'oeuf battu en omelette ainsi que le lait. Bien remuer jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène.
3
Faire chauffer l'huile de friture dans une casserole.
4
Une fois qu'elle est bien chaude, tremper les morceaux de pommes dans la pâte et plonger dans l'huile. Attendre que les frites de pommes soient bien dorées puis égoutter sur du papier absorbant.
5
Servir avec du caramel beurre salé, du chocolat fondu et même de la chantilly pour encore plus de gourmandise !