Gros coup de coeur (et de frais) pour cette glace aux fruits de la passion à réaliser sans sorbetière !

Si vous ne disposez pas de sorbetière à la maison, vous n'êtes pas obligé de renoncer à réaliser vos propres glaces. La preuve avec cette recette aux fruits de la passion très gourmande !

Bon pour la santé car il réduit le taux de mauvais cholestérol (et lutte donc contre les maladies cardiovasculaires), le fruit de la passion est également très riche en antioxydants ! On l'apprécie pour ses saveurs douces et sucrées dans de nombreux desserts comme une pavlova exotique ou encore dans un cheesecake rafraîchissant. Si vous voulez le déguster sous forme de glace mais que vous n'avez pas de sorbetière, pas de panique ! La recette du jour est super facile à refaire à la maison pour se rafraîchir tout l'été, vous allez l'adorer. Laissez-vous tenter par le sorbet à la myrtille, une autre source puissante d'antioxydants et gourmande !