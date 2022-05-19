Gros coup de coeur (et de frais) pour cette glace aux fruits de la passion à réaliser sans sorbetière !

Si vous ne disposez pas de sorbetière à la maison, vous n'êtes pas obligé de renoncer à réaliser vos propres glaces. La preuve avec cette recette aux fruits de la passion très gourmande !
Bon pour la santé car il réduit le taux de mauvais cholestérol (et lutte donc contre les maladies cardiovasculaires), le fruit de la passion est également très riche en antioxydants ! On l'apprécie pour ses saveurs douces et sucrées dans de nombreux desserts comme une pavlova exotique ou encore dans un cheesecake rafraîchissant. Si vous voulez le déguster sous forme de glace mais que vous n'avez pas de sorbetière, pas de panique ! La recette du jour est super facile à refaire à la maison pour se rafraîchir tout l'été, vous allez l'adorer. Laissez-vous tenter par le sorbet à la myrtille, une autre source puissante d'antioxydants et gourmande !
Recette Glace au fruit de la passion sans sorbetière
Ingrédients
- 7 fruits de la passion
- 170 g de crème liquide entière
- 250 g de lait
- 1 gousse de vanille
- 3 jaunes d'oeufs
- 100 g de sucre
Préparation
1
Couper les fruits de la passion en deux et récupérer la pulpe. Mixer puis passer au chinois ou dans une passoire fine pour retirer les pépins.
2
Faire chauffer la crème liquide, le lait et les grains de la gousse de vanille jusqu'à ébullition.
3
Battre les jaunes d'oeufs et le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Verser un peu de liquide chaud et remuer rapidement.
4
Reverser le tout dans la casserole et chauffer à feu doux, en remuant sans cesse, jusqu'à ce que la préparation épaississe et nappe la cuillère (comme une crème anglaise). Attention à ne pas la faire bouillir !
5
Incorporer la pulpe des fruits de la passion, mélanger et laisser entièrement refroidir.
6
Placer au congélateur et donner quelques coups de mixeur plongeur toutes les demi-heures, au moins 4 fois pour "casser" les cristaux de glace.