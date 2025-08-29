Préparer un cheesecake sans four ? La recette estivale facile aux figues pour un moment de plaisir

Ce cheesecake aux figues sans cuisson est le dessert parfait pour profiter des dernières figues de la saison ! Cette recette facile ne nécessite aucune cuisson et se réalise en seulement 20 minutes. Parfait quand il fait chaud et qu'on veut un dessert sans allumer le four ! Avec sa base croquante et sa garniture crémeuse aux figues, ce cheesecake estival est vraiment frais et onctueux. Il constitue la touche sucrée idéale pour terminer le repas. La recette de ce cheesecake est à décliner à l'infini avec vos fruits préférés et selon la saison.
Recette Cheesecake aux figues sans cuisson
Ingrédients
- Pour la base :
- 200 g de biscuits type petit-beurre
- 80 g de beurre fondu
- Pour la crème :
- 400 g de fromage frais type Philadelphia
- 200 g de mascarpone
- 100 g de sucre glace
- 3 feuilles de gélatine
- 200 ml de crème liquide entière
- 1 c. à café de extrait de vanille
- Pour la décoration :
- 6 figues fraiches
- 2 c. à soupe de miel
- pistaches concassées (facultatif)
Préparation
1
Pour la base : réduire les biscuits en miettes puis mélanger avec le beurre fondu. Tasser la préparation dans un moule à charnière de 22 cm. Réserver au frais.
2
Faire tremper les feuilles de gélatine dans de l'eau froide pendant 5 minutes. Les faire fondre ensuite dans 3 cuillères à soupe de crème liquide chaude (fouetter vivement).
3
Battre le fromage frais avec le mascarpone et le sucre glace. Incorporer la gélatine fondue dans la crème et l'extrait de vanille.
4
Monter le reste de crème liquide en chantilly bien ferme puis l'ajouter délicatement dans la préparation précédente à l'aide d'une spatule.
5
Verser la crème sur les biscuits et bien lisser la surface. Réfrigérer pendant au moins 4 heures (idéalement une nuit).
6
Avant de servir, disposer les figues coupées en lamelles et arroser de miel. Parsemer de pistaches concassées et déguster !