Voici la recette traditionnelle et facile à faire du chili con carne, c'est délicieux !

À vous de doser les épices selon vos goûts pour préparer le plus gourmand chili con carne traditionnel !
Originaire du sud des États-Unis (Texas) et du Mexique, le chili con carne est une sorte de «ragoût» de viande aux épices. La version la plus connue et la plus traditionnelle est celle au bœuf et au piment (chili) mais on peut tout à fait le décliner en version végétarienne par exemple ! Ce plat convivial et gourmand n'est vraiment pas compliqué à réaliser et pour vos prochaines soirées mexicaines avec vos amis, vous allez vous régaler. Accompagnez le tout d'une Margarita (avec modération) pour faire la fiesta !
Recette Chili con carne traditionnel
Ingrédients
- 200 g de haricots rouges
- 1 oignon
- 2 c. à soupe de huile d'olive
- 500 g de boeuf haché
- 1 c. à café de cumin en poudre
- 1 c. à café de paprika
- sel, poivre
- 1 boîte de tomates concassées
- 2 gousses d'ail
- 1 petit piment rouge
- 1 petite boîte de maïs
- Coriandre fraîche
Préparation
1
Faire tremper les haricots rouges toute une nuit dans de l'eau froide. Le lendemain, les égoutter et les déposer dans une casserole. Couvrir largement d'eau et faire cuire 1h30.
2
Éplucher et émincer l'oignon. Le faire revenir dans une cocotte avec l'huile d'olive. Ajouter ensuite la viande de boeuf pour la faire dorer.
3
Ajouter le cumin, le paprika, le sel, le poivre, les tomates concassées (avec le jus), l'ail haché et le piment émincé finement. Bien mélanger le tout et laisser mijoter à feu doux pendant 20 minutes.
4
Une fois les haricots cuits, les égoutter et les ajouter dans la cocotte avec le maïs (égoutté également). Continuer la cuisson pendant 15 minutes encore.
5
Servir le chili con carne traditionnel bien chaud avec de la coriandre fraîche par-dessus !