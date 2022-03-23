Un cordon bleu maison ça vous dit ? Cette recette gourmande va vous changer la vie !

Dites oui aux cordons-bleus maison ! En plus d'être trop bons, ils ne sont pas bien compliqués à reproduire dans votre cuisine vous verrez.
Le cordon-bleu, c'est le plat qui nous transporte directement dans nos souvenirs d'enfance. Et même si c'est une recette ultra-régressive et qu'on a grandi, on adore se faire plaisir de temps en temps avec un délicieux cordon-bleu maison accompagné d'une bonne purée de pommes de terre ! Vous pouvez aussi innover avec un cordon-bleu au fromage de chèvre pour encore plus de gourmandise. Si vous souhaitez surprendre vos convives, révolutionnez la forme de vos cordons-bleus avec de jolis cubes très cheesy…
Ingrédients
- 4 grandes escalopes de dinde
- sel, poivre
- 4 tranches de jambon
- 8 Tranches d'emmental
- farine
- 1 oeuf
- chapelure
- 1 noix de beurre
- 1 filet d'huile d'olive
Préparation
1
Ouvrir en deux les escalopes sans les séparer complètement. Les déposer dans du papier sulfurisé et les aplatir à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Replier les escalopes pour vérifier que les bords se rejoignent sans que rien ne déborde. Couper les bords si c'est le cas. Enfin, saler et poivrer les escalopes.
2
Déposer une tranche de jambon sur l'escalope et découper les bords si elle dépasse. Déposer deux tranches d'emmental et découper si elles débordent du jambon. Refermer l'escalope en deux en veillant à ce que rien ne sorte. S'aider de cure-dent pour faire tenir le cordon bleu.
3
Mettre de la farine dans une première assiette creuse, battre l'oeuf dans une assiette et verser la chapelure dans une troisième.
4
Passer les cordons bleus dans la farine (retirer l'excédent si besoin), les tremper dans l'oeuf battu et enfin les rouler dans la chapelure. Pour une belle panure, retremper le cordon bleu dans l'oeuf puis dans la chapelure.
5
Faire fondre le beurre avec l'huile dans une poêle puis faire cuire les cordons bleus à feu doux 5 minutes de chaque côté. Ajouter une noix de beurre en les retournant.
6
Poursuivre la cuisson au four à 180°C pendant 10 minutes pour que la viande soit bien cuite, le fromage bien coulant et la panure bien dorée.