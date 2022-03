Un cordon bleu maison ça vous dit ? Cette recette gourmande va vous changer la vie !

Dites oui aux cordons-bleus maison ! En plus d'être trop bons, ils ne sont pas bien compliqués à reproduire dans votre cuisine vous verrez.

Le cordon-bleu, c'est le plat qui nous transporte directement dans nos souvenirs d'enfance. Et même si c'est une recette ultra-régressive et qu'on a grandi, on adore se faire plaisir de temps en temps avec un délicieux cordon-bleu maison accompagné d'une bonne purée de pommes de terre ! Vous pouvez aussi innover avec un cordon-bleu au fromage de chèvre pour encore plus de gourmandise. Si vous souhaitez surprendre vos convives, révolutionnez la forme de vos cordons-bleus avec de jolis cubes très cheesy…