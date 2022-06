Voyagez au Japon avec la recette du daifuku, une pâtisserie japonaise porte-bonheur

Pour commencer la recette de ce dessert japonais, mélangez dans un bol la farine de riz gluant et le sucre en poudre.

Ajoutez petit à petit les 150ml d'eau. Mélangez le tout avec un fouet. Il faut que le pâte soit lisse et homogène.

Dans une casserole, mettez de l'eau à bouillir. Une fois que l'eau boue, placez le bol avec la pâte et cuire au bain marie. Recouvrez le tout d'un couvercle et laissez cuire 10 minutes à la vapeur.

Tout en restant attentif à la cuisson, préparez la garniture choisie pour les daifuku. Dans cette recette, on détaille la recette traditionnelle japonaise des daifuku avec du anko. Préparez des petites boules de anko (pâte de haricot rouge).

5

À la fin de la cuisson à la vapeur, sortez le bol et vérifiez l'aspect de la pâte. La pâte des daifuku doit être plus épaisse, légèrement brillante et molle.