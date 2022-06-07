Voyagez au Japon avec la recette du daifuku, une pâtisserie japonaise porte-bonheur

Le daifuku n'est rien d'autre qu'un mochi fourré. Ce dessert japonais est souvent dégusté avec un thé. Voici la recette traditionnelle du daifuku, célèbre spécialité japonaise.
Un daifuku, mais qu'est-ce que c'est ? Cette pâtisserie japonaise est un mochi fourré qui signifie «gâteau porte-chance». Une pâte à base de farine de riz gluant enrobe une garniture de votre choix. Bien que les ingrédients soient inconnus à notre cuisine française, la recette des daifuku est extrêmement simple et tellement gourmande.
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Ingrédients
- 100 g de farine de riz gluant (dans les épiceries asiatiques sous le nom de shiratamako)
- 150 ml de eau
- 60 g de Sucre en poudre
- 200 g de anko (pâte de haricot rouge)
- Fécule de pomme de terre, de maïs ou de la maïzena
Préparation
1
Pour commencer la recette de ce dessert japonais, mélangez dans un bol la farine de riz gluant et le sucre en poudre.
2
Ajoutez petit à petit les 150ml d'eau. Mélangez le tout avec un fouet. Il faut que le pâte soit lisse et homogène.
3
Dans une casserole, mettez de l'eau à bouillir. Une fois que l'eau boue, placez le bol avec la pâte et cuire au bain marie. Recouvrez le tout d'un couvercle et laissez cuire 10 minutes à la vapeur.
4
Tout en restant attentif à la cuisson, préparez la garniture choisie pour les daifuku. Dans cette recette, on détaille la recette traditionnelle japonaise des daifuku avec du anko. Préparez des petites boules de anko (pâte de haricot rouge).
5
À la fin de la cuisson à la vapeur, sortez le bol et vérifiez l'aspect de la pâte. La pâte des daifuku doit être plus épaisse, légèrement brillante et molle.
6
Sur un plan de travail propre, saupoudrez de la fécule de pomme de terre, de mais, ou de la maïzena. N'hésitez pas à en verser généreusement.
7
À l'aide d'un rouleau à pâtisserie, étalez la pâte sur la fécule. Une fois la pâte étalée, découpez des disques de 8 à 10 cm de diamètre avec un emporte-pièces ou un verre.
8
Pour l'assemblage des daifuku, placez un disque de pâte dans votre main. Au milieu du disque, ajoutez une boule de pâte d'haricots rouge. Refermez la pâte sur le mochi de anko soigneusement et retournez-le de sorte qu'on ne voit pas la fermeture.
9
Répétez l'opération pour faire tous les daifuku.
10
Servez ce dessert typique japonais avec un thé ! Régalez-vous !
L'astuce du chef
Vous pouvez varier les goûts en modifiant la garniture. Traditionnellement, le daifuku se cuisine avec du anko mais vous pouvez changer l'ingrédient et le remplacer par : des fruits (comme de la fraise, pomme ou kiwi), de la glace (dans ce cas il faut les congeler), de la pâte à matcha, etc...