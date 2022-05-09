Fondez pour les rafraîchissantes perles du Japon au lait de coco servies avec du melon !

Gourmandise et exotisme au rendez-vous avec cette recette super simple à reproduire à la maison ! Le melon apporte la touche fraîche parfaite pour se régaler cet été.
On a plus souvent l'habitude de déguster le melon en entrée, notamment avec du jambon. Mais on peut très bien le cuisiner sous plein de textures différentes ! On s'est déjà fait plaisir avec de la confiture pour accompagner des viandes et aujourd'hui, c'est en dessert qu'on va se régaler. On vous propose une recette fondante et gourmande de perles du Japon au lait de coco et au melon ! Presque comme un riz au lait, cette préparation se réalise en quelques minutes et pour le dessert ou le goûter, c'est un vrai régal pour les papilles. À vous de jouer à la maison pour surprendre vos invités avec ce dessert frais et exotique !
Recette Perles du japon au lait de coco et melon
Ingrédients
- 200 ml de lait
- 400 ml de lait de coco
- 2 sachets de sucre vanillé
- 50 g de perles du Japon (ou tapioca)
- 1 melon
- Quelques feuilles de menthe
Préparation
1
Faire chauffer le lait, le lait de coco et les sachets de sucre vanillé. Une fois le mélange arrivé à ébullition, verser les perles du Japon.
2
Mélanger tout le long de la cuisson pour éviter que ça accroche (suivre les instructions du paquet pour la durée de cuisson).
3
Une fois les perles du Japon cuites, verser dans des verrines ou des bols et laisser refroidir.
4
Réaliser des boules de melon à l'aide d'une cuillère parisienne et les déposer sur les perles du Japon au lait de coco. Décorer avec quelques feuilles de menthe.