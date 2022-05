Fondez pour les rafraîchissantes perles du Japon au lait de coco servies avec du melon !

Gourmandise et exotisme au rendez-vous avec cette recette super simple à reproduire à la maison ! Le melon apporte la touche fraîche parfaite pour se régaler cet été.

On a plus souvent l'habitude de déguster le melon en entrée, notamment avec du jambon. Mais on peut très bien le cuisiner sous plein de textures différentes ! On s'est déjà fait plaisir avec de la confiture pour accompagner des viandes et aujourd'hui, c'est en dessert qu'on va se régaler. On vous propose une recette fondante et gourmande de perles du Japon au lait de coco et au melon ! Presque comme un riz au lait, cette préparation se réalise en quelques minutes et pour le dessert ou le goûter, c'est un vrai régal pour les papilles. À vous de jouer à la maison pour surprendre vos invités avec ce dessert frais et exotique !