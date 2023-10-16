Voici une recette toute simple et pas chère pour un goûter gourmand : des feuilletés aux pommes !

Par Célia Papaïx ·

Feuilletés aux pommes

Croustillants et fondants, ces petits feuilletés aux pommes ne vous laisseront pas indifférents. Pour les réaliser, c'est trop facile alors, en cuisine !

Si vous cherchez une idée de goûter facile, rapide, pas cher et sans oublier la gourmandise, découvrez les feuilletés aux pommes ! Comment les préparer ? C'est vraiment super simple : on fait fondre des pommes avec un peu de beurre, du sucre et de la cannelle, on enferme la garniture dans une pâte feuilletée et au four. Voilà, c'est prêt ! Pour faire plus d'effet à la dégustation, on vous conseille de saupoudrer les feuilletés d'un peu de sucre et de cannelle avant d'enfourner. Ils vont alors caraméliser et laisser un goût inoubliable à vos papilles… Si vous êtes plutôt recette salée, osez les feuilletés aux pommes et au brie. C'est délicieux !

Recette Feuilletés aux pommes

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:30
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 4 pommes
  • 30 g de beurre
  • 60 g de cassonade
  • 1 c. à café de extrait de vanille
  • cannelle (au goût)
  • 2 pâtes feuilletées
  • 1 jaune d'oeuf

Préparation

1
Peler et retirer le trognon des pommes. Les couper en petits dés et les faire revenir dans une poêle avec le beurre. Ajouter la cassonade, l'extrait de vanille et la cannelle (à convenance).
2
Mélanger et laisser réduire pendant quelques minutes, jusqu'à ce que les pommes soient bien tendres. Réserver.
3
Détailler avec un emporte-pièce des morceaux de pâte feuilletée (en forme de pomme, des ronds, des carrés...).
4
Déposer des pommes fondantes sur la moitié des morceaux de pâte feuilletée. Recouvrir avec un autre morceau et souder les bords avec une fourchette.
5
Percer un petit trou au centre pour éviter que les feuilletés gonflent trop et badigeonner avec le jaune d'oeuf délayé dans un peu d'eau. Saupoudrer d'un peu de sucre et de cannelle (facultatif).
6
Enfourner 20 minutes à 180°C. Laisser refroidir un petit peu avant de déguster !
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- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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