Voici une recette toute simple et pas chère pour un goûter gourmand : des feuilletés aux pommes !

Croustillants et fondants, ces petits feuilletés aux pommes ne vous laisseront pas indifférents. Pour les réaliser, c'est trop facile alors, en cuisine !
Si vous cherchez une idée de goûter facile, rapide, pas cher et sans oublier la gourmandise, découvrez les feuilletés aux pommes ! Comment les préparer ? C'est vraiment super simple : on fait fondre des pommes avec un peu de beurre, du sucre et de la cannelle, on enferme la garniture dans une pâte feuilletée et au four. Voilà, c'est prêt ! Pour faire plus d'effet à la dégustation, on vous conseille de saupoudrer les feuilletés d'un peu de sucre et de cannelle avant d'enfourner. Ils vont alors caraméliser et laisser un goût inoubliable à vos papilles… Si vous êtes plutôt recette salée, osez les feuilletés aux pommes et au brie. C'est délicieux !
Recette Feuilletés aux pommes
Ingrédients
- 4 pommes
- 30 g de beurre
- 60 g de cassonade
- 1 c. à café de extrait de vanille
- cannelle (au goût)
- 2 pâtes feuilletées
- 1 jaune d'oeuf
Préparation
1
Peler et retirer le trognon des pommes. Les couper en petits dés et les faire revenir dans une poêle avec le beurre. Ajouter la cassonade, l'extrait de vanille et la cannelle (à convenance).
2
Mélanger et laisser réduire pendant quelques minutes, jusqu'à ce que les pommes soient bien tendres. Réserver.
3
Détailler avec un emporte-pièce des morceaux de pâte feuilletée (en forme de pomme, des ronds, des carrés...).
4
Déposer des pommes fondantes sur la moitié des morceaux de pâte feuilletée. Recouvrir avec un autre morceau et souder les bords avec une fourchette.
5
Percer un petit trou au centre pour éviter que les feuilletés gonflent trop et badigeonner avec le jaune d'oeuf délayé dans un peu d'eau. Saupoudrer d'un peu de sucre et de cannelle (facultatif).
6
Enfourner 20 minutes à 180°C. Laisser refroidir un petit peu avant de déguster !