Voici la meilleure recette du flan de courgettes, rapide et très gourmande

Envie d'un repas léger et healthy ? Cette recette très gourmande de flan à la courgette est un délice.
Si vous n'avez pas le temps de cuisiner, cette recette légère est faite pour vous. Aussi rapide à cuisiner que gourmande, ce flan de courgettes va vous faire adorer les légumes. Idéale pour un déjeuner sur le pouce ou un dîner léger, ce flan de courgettes healthy n'attend que vous. Aller hop, en cuisine !
Des flans, il en existe des salés et des sucrés. De la même manière que les tartes, les flans se multiplient à l'infini : épinards, saumon, poulet, tomate, fromage, et bien d'autres encore… les ingrédients sont infinis pour les flans. Nul besoin d'être un chef pour cuisiner un flan. Suivez notre recette du meilleur flan de courgettes et régalez-vous avec cette recette légère.
Recette Flan de courgettes
Ingrédients
- 1 kg de courgette
- 6 oeufs
- 10 c. à soupe de lait
- 20 Feuilles de basilic
- 60 g de gruyère râpé
- 40 g de parmesan
- 2 c. à soupe de maïzena
- 15 cl de crème fraîche liquide
- Sel et poivre
Préparation
1
Commencez par laver les courgettes. Vous pouvez les éplucher grossièrement. Gardez un peu de peau sur la courgette pour plus de saveurs dans le flan. Coupez les courgettes en petits dés.
2
Faites cuire les courgettes à la vapeur pendant 8 à 10 minutes. Elles doivent être cuites mais encore fermes. Égouttez-les.
3
Dans un bol, battez les oeufs. Réservez.
4
Dans un saladier, délayez la maïzena et les cuillères à soupe de lait. Ajoutez la crème fraîche, et versez les oeufs battus.
5
Pour plus de gourmandise, saupoudrez le fromage, le gruyère et le parmesan.
6
Saler et poivrez à votre goût.
7
Incorporez les courgettes dans la préparation.
8
Versez la préparation du flan de courgettes dans un plat à gratin, préalablement beurré, ou dans des petits moules à cake. Cuire au four pendant 30 minutes à 210°C. (thermostat 7).
9
Servez ce délicieux flan de courgettes chaud au déjeuner ou au dîner pour un repas léger avec une salade assaisonnée.
L'astuce du chef
Si vous voulez ajouter de la protéine animale à ce plat, ajoutez deux tranches de jambon coupées en petits morceaux OU des petites crevettes roses. Intégrez à la recette l'ingrédient de votre choix au moment de l'étape 4.