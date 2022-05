Voici la meilleure recette du flan de courgettes, rapide et très gourmande

Envie d'un repas léger et healthy ? Cette recette très gourmande de flan à la courgette est un délice.

Si vous n'avez pas le temps de cuisiner, cette recette légère est faite pour vous. Aussi rapide à cuisiner que gourmande, ce flan de courgettes va vous faire adorer les légumes. Idéale pour un déjeuner sur le pouce ou un dîner léger, ce flan de courgettes healthy n'attend que vous. Aller hop, en cuisine !

Régalez-vous avec cette recette de flan de courgettes. Idéal pour un repas léger, cette recette est très rapide. En cuisine ! Crédit photo : IStock

Des flans, il en existe des salés et des sucrés. De la même manière que les tartes, les flans se multiplient à l'infini : épinards, saumon, poulet, tomate, fromage, et bien d'autres encore… les ingrédients sont infinis pour les flans. Nul besoin d'être un chef pour cuisiner un flan. Suivez notre recette du meilleur flan de courgettes et régalez-vous avec cette recette légère.

