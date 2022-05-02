Cap de préparer un flan exotique à la noix de coco pour finir le repas en beauté ?

Vous serez complètement «loco» du flan à la noix de coco, on vous le promet ! En plus, cette recette est ultra-simple à refaire à la maison et elle est tellement gourmande… À vous de régaler vos papilles !
Le flan, c'est un grand classique des desserts mais on n'a pas forcément envie de se lancer dans une longue et fastidieuse préparation. On vous comprend. Mais contrairement à ce que vous pouvez imaginer, les flans sont très faciles à réaliser ! Avec cette recette à la noix de coco, un coup de mixeur et hop, le tour est joué ! Oui oui, c'est aussi simple que ça. Son parfum exotique va vous envoûter. Vous pouvez ajouter un peu de chocolat pour encore plus de gourmandise. Osez le fondant du flan au chocolat, c'est irrésistible ! Les flans ne sont pas forcément réservés au dessert, la preuve avec cette recette salée à la courgette.
Recette Flan à la noix de coco
Ingrédients
- 3 oeufs
- 400 g de lait concentré sucré
- 500 ml de lait
- 100 g de noix de coco râpée
- caramel liquide (pour le moule)
- copeaux de noix de coco (pour la décoration)
Préparation
1
Casser les oeufs dans un blender et verser le lait concentré ainsi que la lait. Mixer le tout pendant quelques minutes (vous pouvez également utiliser un mixeur plongeur).
2
Verser la préparation dans un cul de poule et ajouter la noix de coco râpée. Mélanger avec un fouet à main.
3
Dans un moule à cake, verser un peu de caramel liquide pour tapisser tout le fond puis verser l'appareil à flan.
4
Enfourner au bain-marie pendant 40 minutes à 160°C. Vérifier la cuisson avec la lame d'un couteau : elle doit ressortir sèche.
5
Une fois le flan à la noix de coco cuit et refroidi, le placer au frais pendant au moins 2 heures pour le démouler plus facilement. Décorer avec des copeaux de noix de coco et déguster.
L'astuce du chef
Vous pouvez tout à fait préparer le flan la veille et le laisser toute la nuit au réfrigérateur.