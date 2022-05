Cap de préparer un flan exotique à la noix de coco pour finir le repas en beauté ?

Vous serez complètement «loco» du flan à la noix de coco, on vous le promet ! En plus, cette recette est ultra-simple à refaire à la maison et elle est tellement gourmande… À vous de régaler vos papilles !

Le flan, c'est un grand classique des desserts mais on n'a pas forcément envie de se lancer dans une longue et fastidieuse préparation. On vous comprend. Mais contrairement à ce que vous pouvez imaginer, les flans sont très faciles à réaliser ! Avec cette recette à la noix de coco, un coup de mixeur et hop, le tour est joué ! Oui oui, c'est aussi simple que ça. Son parfum exotique va vous envoûter. Vous pouvez ajouter un peu de chocolat pour encore plus de gourmandise. Osez le fondant du flan au chocolat, c'est irrésistible ! Les flans ne sont pas forcément réservés au dessert, la preuve avec cette recette salée à la courgette.