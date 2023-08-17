Coloré et savoureux, ce gaspacho de betterave va vous faire rougir de gourmandise en moins de 10 minutes

Servez un gaspacho de betterave pour une entrée estivale rafraîchissante et délicieuse. C'est super facile à réaliser !
Les soupes froides vont devenir vos meilleures amies cet été ! Voyez la vie en rose avec ce gaspacho de betterave, une entrée simple pour mettre de la couleur à table. C'est très frais et très gourmand, vous n'aurez pas à vous prendre la tête pour le préparer. On met tous les ingrédients dans le mixeur, on mixe et voilà ! Pour plus de gourmandise, n'hésitez pas à ajouter une touche de chèvre frais. Et pour mettre du vert dans vos assiettes, on ne peut que vous conseiller de réaliser le gaspacho de concombre et petits pois. Une recette pas chère et savoureuse !
Recette Gaspacho de betterave
Ingrédients
- 1/2 concombres
- 500 g de betteraves cuites
- 1 gousse d'ail
- 1 oignon
- 2 pots de fromage blanc
- 1 c. à soupe de vinaigre balsamique
- sel, poivre
- quelques gouttes de tabasco (facultatif)
- 1/2 bouquet de ciboulette
- huile d'olive
Préparation
1
Éplucher et épépiner le demi-concombre. Le couper en gros cubes et déposer le tout dans le bol d'un mixeur, avec la betterave coupée en cubes.
2
Ajouter l'ail et l'oignon épluchés et coupés en morceaux puis mixer jusqu'à l'obtention d'une texture homogène.
3
Ajouter le fromage blanc ainsi que le vinaigre balsamique, le sel et le poivre et mixer de nouveau pour obtenir un gaspacho lisse.
4
Rectifier l'assaisonnement avec du tabasco si nécessaire et conserver au frais pendant au moins 30 minutes.
5
Servir avec un filet d'huile d'olive et de la ciboulette ciselée finement. Déguster bien frais !
L'astuce du chef
Servir avec quelques croutons !