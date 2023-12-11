Voici le meilleur gâteau pour le goûter : un cake aux noix et au chocolat hyper facile à refaire

Pour le goûter, réalisez ce délicieux gâteau au chocolat et aux noix ! C'est une recette très facile et rapide à faire chez vous, vous allez succomber pour son moelleux et son croquant…
Parce qu'on ne sait pas toujours quoi concocter pour le quatre-heures, voici une recette hyper gourmande et simple à préparer : un gâteau au chocolat et aux noix. C'est super moelleux et les noix apportent la touche de croquant qui fait plaisir aux papilles ! Vous n'avez pas le temps d'attendre ? Découvrez ce gâteau au chocolat prêt en 10 minutes au micro-ondes ! Pour varier les plaisirs et la gourmandise, on vous recommande le mariage des noix et des pommes dans un gâteau moelleux. La recette est très facile à reproduire chez vous alors n'attendez plus !
Recette Gâteau au chocolat et aux noix facile
Ingrédients
- 150 g de chocolat noir dessert
- 100 g de beurre mou
- 3 oeufs
- 100 g de sucre
- 100 g de farine
- 150 g de cerneaux de noix
- 1 pincée de sel
Préparation
1
Faire fondre le chocolat au bain-marie ou au micro-ondes en remuant de temps en temps pour bien le lisser.
2
Ajouter le beurre et mélanger jusqu'à ce que la préparation soit lisse.
3
Incorporer les jaunes d'oeufs un par un en mélangeant entre chaque ajout. Ajouter le sucre, la farine, le sel et les noix concassées (en garder quelques unes pour la décoration). Bien mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse et homogène.
4
Monter les blancs d'oeufs en neige. Une fois qu'ils sont fermes, les ajouter délicatement dans la pâte avec une spatule.
5
Beurrer et fariner un moule à cake (ou chemiser de papier sulfurisé) et verser la pâte. Enfourner à 180°C pendant 35 minutes environ.
6
Vérifier la cuisson en plantant la pointe d'un couteau, elle doit ressortir sèche. Laisser refroidir avant de démouler puis décorer avec quelques cerneaux de noix.