Voici la recette traditionnelle du gâteau de Savoie, une gourmandise très moelleuse qui vous fera craquer

Par Célia Papaïx ·

Gâteau de Savoie traditionnel

Le gâteau de Savoie est une recette incontournable et tellement facile à reproduire ! Fondez pour ce gâteau aussi léger et moelleux qu'un nuage…

Le gâteau de Savoie est un dessert traditionnel français, originaire de la région savoyarde. Et non, ils ne mangent pas que de la fondue en Savoie ! Ce gâteau moelleux parfumé à la vanille est un délice pour les papilles. C'est vraiment super simple à refaire à la maison pour un goûter ou en fin de repas pour accompagner le café. Avec cette recette, impossible de vous rater ! Pour plus de gourmandise, improvisez un gâteau aux poires et aux noisettes ultra-moelleux et ultra-simple à réaliser chez vous. Vous en voudrez tous les jours !

Recette Gâteau de Savoie traditionnel

icone nombre de personnes 8
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:25
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 140 g de jaunes d'oeufs
  • 265 g de Sucre en poudre
  • 100 g de fécule de pomme de terre
  • 100 g de farine
  • 10 g de poudre de vanille
  • 210 g de blancs d'oeufs
  • beurre, farine et cassonade (pour le moule)
  • sucre glace

Préparation

1
Battre les jaunes d'oeufs avec 240 g de sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse.
2
Tamiser la fécule de pomme de terre et la farine et incorporer à la préparation précédente avec la poudre de vanille. Bien mélanger.
3
Monter les blancs d'oeufs avec 25 g de sucre jusqu'à ce qu'ils soient bien fermes. Les ajouter délicatement à la pâte avec une spatule. Bien lisser la pâte.
4
Beurrer, fariner et saupoudrer de cassonade un moule à bords hauts. Tapoter pour éliminer l'excédent.
5
Verser la pâte dans le moule et enfourner à 170°C pendant 25 minutes.
6
Pour vérifier la cuisson, planter la pointe d'un couteau : elle doit ressortir sèche.
7
Laisser refroidir avant de déguster. Décorer avec un peu de sucre glace !
GâteauGouterClassiquesFacile
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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