Voici la recette traditionnelle du strudel aux pommes, vos papilles ne vont pas résister devant tant de gourmandise !

Par Célia Papaïx ·

Strudel aux pommes traditionnel

Croustillant, fondant, gourmand… Le strudel aux pommes traditionnel est on ne peut plus facile à faire à la maison ! Et c'est un véritable bonheur pour les papilles.

Originaire d'Autriche, le strudel est une pâtisserie parfumée à la cannelle et garnie d'un mélange de pommes et de fruits secs. Le tout, dans plusieurs couches de pâte filo beurrées pour un côté croustillant très gourmand ! Si vos papilles ne connaissent pas encore ce délice, voici la recette traditionnelle très facile à refaire chez vous. Accompagné d'une boule de glace à la vanille, le strudel est vraiment merveilleux ! Alors n'attendez plus pour passer en cuisine et réaliser ce dessert qui va très vite devenir votre gourmandise préférée…

Recette Strudel aux pommes traditionnel

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:35
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 50 g de raisins secs
  • 1 bouchon de rhum
  • 5 pommes
  • 2 c. à soupe de poudre d'amande
  • 1 pincée de cannelle
  • 100 g de cassonade
  • 1 paquet de feuilles de pâte filo
  • 50 g de beurre fondu
  • sucre glace

Préparation

1
Déposer les raisins secs dans un bol et verser de l'eau tiède pour les immerger. Ajouter le rhum et laisser tremper pendant 30 minutes.
2
Éplucher les pommes et retirer les trognons. Les couper en lamelles et les mélanger avec la poudre d'amande, la cannelle, la cassonade et les raisins secs réhydratés et égouttés.
3
Déposer un linge propre sur le plan de travail et puis déposer une feuille de pâte filo. Badigeonner de beurre fondu et ajouter une autre feuille de pâte filo. Répéter l'opération avec le reste des feuilles.
4
Étaler la préparation aux pommes sur 1/3 des feuilles de pâte filo et rouler le tout à l'aide du torchon de manière à former un boudin. Déposer le boudin sur une plaque de cuisson recouverte de papier cuisson.
5
Badigeonner de nouveau de beurre fondu et enfourner 30 à 35 minutes à 180°C.
6
À la sortie du four, saupoudrer de sucre glace et déguster tiède !
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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