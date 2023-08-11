Voici la recette traditionnelle du gâteau nantais, une douceur moelleuse et gourmande facile à faire

Par Célia Papaïx ·

Gâteau nantais traditionnel

On vous promet que vous allez adopter le gâteau nantais ! Cette recette traditionnelle très moelleuse est super simple à reproduire à la maison et elle est délicieuse.

Le gâteau nantais est un dessert typiquement français. Sa texture très moelleuse et humide et son parfum de rhum vont envoûter vos papilles ! En plus, c'est une recette classique très simple à refaire chez vous, et ça change du gâteau à la vanille. À proposer pour le goûter ou à l'heure du dessert, il fera l'unanimité ! Si vous n'avez pas de four (ou tout simplement pas envie d'attendre la cuisson), voici quelques idées de gâteaux sans cuisson pour vous régaler.

Recette Gâteau nantais traditionnel

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:40
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 125 g de beurre demi-sel mou
  • 150 g de sucre
  • 100 g de poudre d'amande
  • 3 oeufs
  • 40 g de farine
  • 3 cl de rhum ambré
  • Pour le glaçage :
  • 60 g de sucre glace
  • 15 g de rhum blanc ou eau

Préparation

1
Battre le beurre mou avec le sucre en poudre jusqu'à l'obtention d'une texture très crémeuse. Incorporer la poudre d'amande tamisée en bien mélanger.
2
Ajouter les oeufs un par un en mélangeant entre chaque ajout. Verser la farine tamisée et mélanger jusqu'à ce que la pâte soit bien lisser.
3
Terminer avec le rhum ambré et mélanger une dernière fois. Verser dans un moule de 20 cm beurré et enfourner 40 minutes à 180°C en chaleur tournante.
4
Vérifier la cuisson avec la pointe d'un couteau : elle doit ressortir sèche. Démouler délicatement et laisser refroidir sur une grille pour éviter la condensation.
5
Préparer le glaçage en mélangeant le sucre glace et le rhum blanc (ou l'eau pour une version moins alcoolisée). Verser sur le gâteau refroidi et lisser sur toute la surface.
GâteauGouterClassiques
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

Plus de recettes
Gâteau basque traditionnel
Gâteau basque traditionnel
Flan traditionnel
Flan traditionnel
Chocolat chaud traditionnel
Chocolat chaud traditionnel
Gratin dauphinois traditionnel
Gratin dauphinois traditionnel
De quelle origine est le tajine traditionnel ?
De quelle origine est le tajine traditionnel ?
De quelle origine est le couscous traditionnel ?
De quelle origine est le couscous traditionnel ?
Gâteau de Savoie traditionnel
Gâteau de Savoie traditionnel
Chou farci traditionnel
Chou farci traditionnel
Pain d'épices traditionnel
Pain d'épices traditionnel
Halloumi grillé traditionnel
Halloumi grillé traditionnel