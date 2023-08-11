Voici la recette traditionnelle du gâteau nantais, une douceur moelleuse et gourmande facile à faire

On vous promet que vous allez adopter le gâteau nantais ! Cette recette traditionnelle très moelleuse est super simple à reproduire à la maison et elle est délicieuse.
Le gâteau nantais est un dessert typiquement français. Sa texture très moelleuse et humide et son parfum de rhum vont envoûter vos papilles ! En plus, c'est une recette classique très simple à refaire chez vous, et ça change du gâteau à la vanille. À proposer pour le goûter ou à l'heure du dessert, il fera l'unanimité ! Si vous n'avez pas de four (ou tout simplement pas envie d'attendre la cuisson), voici quelques idées de gâteaux sans cuisson pour vous régaler.
Recette Gâteau nantais traditionnel
Ingrédients
- 125 g de beurre demi-sel mou
- 150 g de sucre
- 100 g de poudre d'amande
- 3 oeufs
- 40 g de farine
- 3 cl de rhum ambré
- Pour le glaçage :
- 60 g de sucre glace
- 15 g de rhum blanc ou eau
Préparation
1
Battre le beurre mou avec le sucre en poudre jusqu'à l'obtention d'une texture très crémeuse. Incorporer la poudre d'amande tamisée en bien mélanger.
2
Ajouter les oeufs un par un en mélangeant entre chaque ajout. Verser la farine tamisée et mélanger jusqu'à ce que la pâte soit bien lisser.
3
Terminer avec le rhum ambré et mélanger une dernière fois. Verser dans un moule de 20 cm beurré et enfourner 40 minutes à 180°C en chaleur tournante.
4
Vérifier la cuisson avec la pointe d'un couteau : elle doit ressortir sèche. Démouler délicatement et laisser refroidir sur une grille pour éviter la condensation.
5
Préparer le glaçage en mélangeant le sucre glace et le rhum blanc (ou l'eau pour une version moins alcoolisée). Verser sur le gâteau refroidi et lisser sur toute la surface.