Invitez le soleil dans votre assiette avec cette tarte à la ratatouille ultra-gourmande !

Cette tarte façon ratatouille se prépare très facilement pour passer un moment délicieux à table.
Courgettes, poivrons, aubergines, tomates… On adore les légumes d'été ! Si vous savez désormais cuisiner une ratatouille comme dans le Sud, on vous propose une variante sous forme de tarte, c'est vraiment trop gourmand ! On met un peu de moutarde pour relever le tout et un peu de mozzarella pour la gourmandise. Vous pouvez l'accompagner d'une salade pour un repas équilibré et léger. Si vous adorez les saveurs sucrées salées, osez la tarte au chèvre et aux figues, c'est une tuerie !
Recette Tarte à la ratatouille
Ingrédients
- 1 oignon
- 1 gousse d'ail
- 1 filet d'huile d'olive
- 1 courgette
- 1 aubergine
- 1 poivron rouge
- 2 tomates
- sel, poivre
- 1 pâte brisée
- 3 c. à soupe de moutarde
- 1 boule de mozzarella
- Herbes de Provence
Préparation
1
Peler et émincer finement l'oignon et l'ail. Les faire revenir dans une cocotte avec un peu d'huile d'olive pendant 5 minutes.
2
Laver et tailler la courgette en rondelles. Laver et tailler l'aubergine en petits cubes. Laver, épépiner et retirer les membranes blanches du poivron avant de le tailler en dés. Laver, enlever le pédoncule des tomates et les tailler en cubes.
3
Ajouter tous les légumes dans la cocotte, saler, poivrer et laisser cuire 15 à 20 minutes en remuant régulièrement. Les légumes doivent devenir tendres.
4
Dérouler la pâte brisée dans un moule à tarte. Étaler la moutarde par-dessus puis déposer la ratatouille et répartir la mozzarella coupée en lamelles. Saupoudrer d'herbes de Provence.
5
Enfourner 20 minutes à 180°C. Déguster chaud ou froid.