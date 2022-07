La recette de la panna cotta aux abricots est tout simplement irrésistible

Vite, en cuisine ! Aujourd'hui, on régale vos papilles avec une petite douceur fruitée et gourmande : la panna cotta aux abricots.

L'abricot est sans aucun doute le fruit star de l'été ! Frais, sucré mais aussi légèrement acidulé, ce petit fruit tout doux se décline aussi bien en version salée dans des boulettes de poulet aux épices qu'en dessert ! Des abricots rôtis au romarin et à la vanille à la délicieuse panna cotta du jour, c'est toujours un vrai régal. Crémeuse à souhait, cette panna cotta vanillée accompagnée de purée d'abricots maison se mangera sans fin/faim ! Pour les plus gourmands, découvrez la panna cotta au chocolat et son tartare de fraises, l'autre dessert star des beaux jours.