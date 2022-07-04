La recette de la panna cotta aux abricots est tout simplement irrésistible

Vite, en cuisine ! Aujourd'hui, on régale vos papilles avec une petite douceur fruitée et gourmande : la panna cotta aux abricots.
L'abricot est sans aucun doute le fruit star de l'été ! Frais, sucré mais aussi légèrement acidulé, ce petit fruit tout doux se décline aussi bien en version salée dans des boulettes de poulet aux épices qu'en dessert ! Des abricots rôtis au romarin et à la vanille à la délicieuse panna cotta du jour, c'est toujours un vrai régal. Crémeuse à souhait, cette panna cotta vanillée accompagnée de purée d'abricots maison se mangera sans fin/faim ! Pour les plus gourmands, découvrez la panna cotta au chocolat et son tartare de fraises, l'autre dessert star des beaux jours.
Recette Panna cotta aux abricots
Ingrédients
- 200 g de abricots dénoyautés
- 2 c. à soupe de sucre
- 1 c. à soupe de rhum brun
- eau
- 5 g de gélatine (2,5 feuilles)
- 500 g de crème liquide entière
- 1 gousse de vanille
- 60 g de sucre
Préparation
1
Laver et couper les abricots en petits dés. Les déposer dans une casserole avec 2 cuillères à soupe de sucre, le rhum puis couvrir d'eau.
2
Laisser compoter à feu doux pendant une vingtaine de minutes. Une fois que la purée est prête, mixer et verser un peu d'eau si elle est trop épaisse. Laisser refroidir.
3
Mettre les feuilles de gélatine à tremper dans de l'eau froide pour les faire ramollir.
4
Faire chauffer la crème liquide dans une casserole avec les graines de la gousse de vanille et la gousse (pour bien infuser). Ajouter le sucre et laisser chauffer à feu moyen.
5
Essorer la gélatine puis l'ajouter dans la crème liquide chaude, hors du feu, et mélanger vivement. Retirer la gousse de la vanille puis verser dans des verrines en les inclinant. Laisser prendre au frais pendant au moins 3 heures.
6
Une fois la panna cotta bien prise, ajouter un peu de purée d'abricots et déguster bien frais !