La panna cotta miel lavande myrtilles : le dessert provençal raffiné et original

Cette panna cotta au miel, myrtilles et lavande apporte une touche d'élégance à vos fins de repas ! Ce dessert raffiné aux saveurs provençales marie subtilement la douceur du miel aux notes florales de la lavande et le parfum sucré des myrtilles. C'est une recette parfumée, crémeuse et délicate qui est simple à réaliser malgré son aspect sophistiqué. Ici, on revisite donc le dessert italien traditionnel aux saveurs de Provence avec tous ces ingrédients ensoleillés. Alors, prêt à craquer pour le dessert le plus original de l'été ?
Recette Panna cotta miel, lavande et myrtilles
Ingrédients
- 500 ml de crème liquide entière 35% MG
- 80 g de miel de lavande
- 1 c. à café de fleurs de lavande séchées
- 3 feuilles de gélatine
- 200 ml de lait entier
- 1 gousse de vanille
- 6 c. à café de confiture de myrtilles
- 100 g de myrtilles
Préparation
1
Faire tremper les feuilles de gélatine dans de l'eau froide pendant 10 minutes.
2
Fendre la gousse de vanille et gratter pour récupérer les grains.
3
Dans une casserole, faire chauffer le lait avec les grains de vanille (avec la gousse) et les fleurs de lavande. Laisser infuser pendant 10 minutes à feu doux sans faire bouillir.
4
Filtrer le lait pour retirer la gousse de vanille et les fleurs séchées.
5
Ajouter la gélatine essorée et remuer vivement pour la faire fondre.
6
Fouetter la crème liquide avec le miel jusqu'à obtenir une texture légèrement montée. Verser délicatement le lait tiédi et bien mélanger.
7
Répartir dans 6 verrines et réfrigérer pendant au moins 4 heures.
8
Avant de servir, ajouter une cuillère à café de confiture de myrtilles et quelques myrtilles fraîches. Décorer avec des fleurs de lavande si vous le souhaitez et déguster bien frais !