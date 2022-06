Voici la très gourmande panna cotta au chocolat et son tartare de fraises très frais !

Miam, vous allez vraiment vous régaler avec cette douceur chocolatée et fruitée ! La panna cotta au chocolat et aux fraises va faire rougir de plaisir vos papilles…

Si pour vous aussi la panna cotta est LE dessert dont vous ne pourriez jamais vous passer, alors vous êtes au bon endroit ! Et si en plus de ça vous êtes, vous aussi, addict au chocolat et aux fraises, vous ne pouviez vraiment pas mieux tomber… Aujourd'hui, on vous présente la panna cotta au chocolat agrémentée de son tartare de fraises, c'est une vraie tuerie ! Encore plus gourmand que la panna cotta à la vanille et à la mangue, ce dessert chocolaté et fruité a tout pour plaire à vos papilles.