Voici la très gourmande panna cotta au chocolat et son tartare de fraises très frais !

Miam, vous allez vraiment vous régaler avec cette douceur chocolatée et fruitée ! La panna cotta au chocolat et aux fraises va faire rougir de plaisir vos papilles…
Si pour vous aussi la panna cotta est LE dessert dont vous ne pourriez jamais vous passer, alors vous êtes au bon endroit ! Et si en plus de ça vous êtes, vous aussi, addict au chocolat et aux fraises, vous ne pouviez vraiment pas mieux tomber… Aujourd'hui, on vous présente la panna cotta au chocolat agrémentée de son tartare de fraises, c'est une vraie tuerie ! Encore plus gourmand que la panna cotta à la vanille et à la mangue, ce dessert chocolaté et fruité a tout pour plaire à vos papilles.
Recette Panna cotta au chocolat et aux fraises
Ingrédients
- 3 feuilles de gélatine
- 500 ml de crème liquide entière 30% MG
- 20 g de sucre
- 150 g de chocolat noir dessert
- 300 g de fraises
- 1 citron vert
- feuilles de menthe
Préparation
1
Mettre les feuilles de gélatine dans un bol d'eau froide pour qu'elles ramollissent.
2
Pendant ce temps, faire chauffer la crème et le sucre à feu doux jusqu'aux premiers bouillons. Verser la crème chaude sur le chocolat cassé en morceaux et bien mélanger.
3
Bien essorer les feuilles de gélatine et les incorporer à la préparation précédente. Remuer vivement puis verser dans des verrines individuelles.
4
Laisser refroidir à température ambiante avant de mettre au frais pendant minimum 2 heures.
5
Laver puis tailler les fraises. Arroser de jus de citron vert puis déposer le tartare de fraises sur la panna cotta. Décorer avec une ou deux feuilles de menthe.